NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Crvenu zvezdu očekuje teško gostovanje Olimpijakosu u Pireju, a Džordan Nvora veruje da će njegov tim morati da odigra veoma disciplinovano kako bi stigao do novog evroligaškog trijumfa. Američki košarkaš posebno se raduje susretu sa Kodijem Miler-Mekintajerom, sa kojim je ostao u bliskim odnosima, ali poručuje da prijateljstvo neće imati značaj tokom 40 minuta borbe na parketu.