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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

04. 11. 2026. u 13:16

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Foto: Tanjug AP Photo/John Locher

NBA

01.10 Vašington vizards - Atlanta hoks ukupno poena +227.5 (1.60)

01.10 Detroit pistons - Filadelfija seventisiksers 1 (1.75)

01.40 Njujork niks - Čikago buls ukupno poena -239.5 (1.55)

Kvota: 4.34

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