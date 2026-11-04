NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.
NBA
01.10 Vašington vizards - Atlanta hoks ukupno poena +227.5 (1.60)
01.10 Detroit pistons - Filadelfija seventisiksers 1 (1.75)
01.40 Njujork niks - Čikago buls ukupno poena -239.5 (1.55)
Kvota: 4.34
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
04. 11. 2026. u 10:43
I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu
04. 11. 2026. u 09:30
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg TIP tiketa
04. 11. 2026. u 08:55
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
04. 11. 2026. u 09:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)