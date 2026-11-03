Svet

PUTIN UPOZORIO: Spoljne sile uvek pokušavaju da raskomadaju Rusiju

В. Н.

03. 11. 2026. u 15:21

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SPOLjNE sile uvek pokušavaju da podele rusko društvo, tako je bilo uvek, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

ПУТИН УПОЗОРИО: Спољне силе увек покушавају да раскомадају Русију

foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

- Svi naši geopolitički protivnici, oponenti su u različita vremena i na različite načine, nekada neprijatelji, ali praktično svi su pokušavali da smanje strateški potencijal Rusije i, još bolje, da je raskomadaju - rekao je Putin na sednici Saveta za međunacionalne odnose.

Jedinstvo naroda je fundamentalni uslov očuvanja Rusije, njenog suvereniteta, istakao je ruski lider.

- U uslovima borbenih dejstava ljudi ne razmišljaju o različitostima, oni se ujedinjuju i rešavaju zajednički zadatak - naveo je on.

(Sputnjik)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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