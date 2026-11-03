Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

Немања Пејчић

03. 11. 2026. u 10:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Tanjug/AP Photo/Ana Brigida

3+ TIKET ZA UTORAK

16.00 Al Raed - Al Vehda 3+ (1.67)

20.45 Vigan - Mensfild 3+ (1.65)

21.00 Bodo Glimt - Lil 3+ (1.45)

Kvota: 4.00

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Stručnjaci upozoravaju Evropu: Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!
Svet

0 0

Stručnjaci upozoravaju Evropu: "Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!"

AKO DEMOKRATE ostvare dobar rezultat na današnjim izborima za američki Kongres, mnogi evropski političari mogli bi da imaju razloga za zadovoljstvo. Ipak, takav ishod ne mora da znači bolje odnose Evrope i SAD. Naprotiv, pojedine iskusne diplomate upozoravaju da bi predsednik Donald Tramp, suočen sa protivljenjem Kongresa, mogao dodatno da pojača pritisak na evropske saveznike, piše Politiko

03. 11. 2026. u 10:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)