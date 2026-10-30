Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

30. 10. 2026. u 10:10

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Petak

19.00 Avr - PSŽ 2 (1.30)
20.00 Volendam - De Grafšap UG 3+ (1.22)
20.45 Varegem - Klub Briž 2 (1.40)

Ukupna kvota: 2.22

Dajemo dva fiksa na današnje najveće favorite, PSŽ i Briž, a uz to tipujemo golove na Volendamu koji je "raspucan" ove sezone.

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