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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

29. 10. 2026. u 12:32

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između četvrtka i petka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

NBA

01.10 Nju Orlean pelikansi - Sakramento kingsi ukupno poena +230.5 (1.57)

01.10 Atlanta hoksi - Klivlend kavalirsi ukupno poena +232.5 (1.60)

03.10 Portland trejlblejzersi - Memfis grizliji ukupno poena +229.5

Ukupna kvota: 4.14

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