NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između četvrtka i petka.
NBA
01.10 Nju Orlean pelikansi - Sakramento kingsi ukupno poena +230.5 (1.57)
01.10 Atlanta hoksi - Klivlend kavalirsi ukupno poena +232.5 (1.60)
03.10 Portland trejlblejzersi - Memfis grizliji ukupno poena +229.5
Ukupna kvota: 4.14
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