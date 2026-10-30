JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
19.00 Bode Glimt - Almere Siti |2+ (1.83)
20.00 Valvajk - Almere Siti |2+ (1.97)
Kvota: 3.61
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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