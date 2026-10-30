Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

30. 10. 2026. u 07:25

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

19.00 Bode Glimt - Almere Siti |2+ (1.83)

20.00 Valvajk - Almere Siti |2+ (1.97)

Kvota: 3.61

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