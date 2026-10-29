NEMA KECA U KIJAŽNI

Konkordija dočekuje Sepsi u utakmici grupne faze Kupa Rumunije, a oba tima imaju razloga da očekuju dobar rezultat.

Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Domaćin je u poslednjih pet mečeva postigao 11 golova, ali je devet puta vadio loptu iz mreže. Posle tri uzastopna poraza, Konkordija je pokazala napadački potencijal ubedljivom pobedom od 5:0 nad Vijitorulom Šelimbar, a potom je odigrala 2:2 sa Unireom Slobozijom.

Sepsi, s druge strane, prolazi kroz težak period. U poslednjih pet utakmica nije ostvario pobedu, postigao je samo dva gola i primio čak deset.

Posebno zabrinjava poraz od Univerzitatee Krajova rezultatom 0:5, koji je dodatno ogolio probleme u odbrani. Ipak, gosti imaju pozitivno iskustvo iz poslednjeg međusobnog susreta, odigranog u decembru 2025, kada su slavili sa 3:1.

Konkordija je efikasnija u poslednje vreme, ali njena odbrana ostavlja dovoljno prostora protivniku.

Sepsi ima kvalitet da izbegne poraz, uprkos slaboj formi i problemima u realizaciji. Zato prednost dajemo gostima, uz osiguranje nerešenim ishodom.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,52)