NEMA KECA U KIJAŽNI
Konkordija dočekuje Sepsi u utakmici grupne faze Kupa Rumunije, a oba tima imaju razloga da očekuju dobar rezultat.
Domaćin je u poslednjih pet mečeva postigao 11 golova, ali je devet puta vadio loptu iz mreže. Posle tri uzastopna poraza, Konkordija je pokazala napadački potencijal ubedljivom pobedom od 5:0 nad Vijitorulom Šelimbar, a potom je odigrala 2:2 sa Unireom Slobozijom.
Sepsi, s druge strane, prolazi kroz težak period. U poslednjih pet utakmica nije ostvario pobedu, postigao je samo dva gola i primio čak deset.
Posebno zabrinjava poraz od Univerzitatee Krajova rezultatom 0:5, koji je dodatno ogolio probleme u odbrani. Ipak, gosti imaju pozitivno iskustvo iz poslednjeg međusobnog susreta, odigranog u decembru 2025, kada su slavili sa 3:1.
Konkordija je efikasnija u poslednje vreme, ali njena odbrana ostavlja dovoljno prostora protivniku.
Sepsi ima kvalitet da izbegne poraz, uprkos slaboj formi i problemima u realizaciji. Zato prednost dajemo gostima, uz osiguranje nerešenim ishodom.
NAŠ TIP: X2 (kvota 1,52)
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