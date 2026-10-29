TIP IZ KOMŠILUKA: "Naučnici dolaze po tri boda u predgrađe Bukurešta

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Voluntari dočekuje Univerzitatju Krajova u grupnoj fazi Kupa Rumunije, u duelu u kojem je forma jasno na strani gostiju.
Domaćin je nanizao pet poraza, uz pet postignutih i 11 primljenih golova. Iako je u četiri od tih pet utakmica uspeo da zatrese mrežu, odbrana je bila previše propustljiva, pa je Voluntari u lošem trenutku pred ovaj susret.
Univerzitatja Krajova, nasuprot tome, igra odlično. U poslednjih pet mečeva zabeležila je četiri pobede i jedan remi, uz 12 postignutih i samo dva primljena gola. Napad je izuzetno efikasan, a odbrana deluje sigurno, što potvrđuju i poslednji rezultati. Dodatni podstrek predstavlja trijumf od 3:1 u prethodnom međusobnom susretu, odigranom u avgustu ove godine.
Razlika u formi je očigledna, a Voluntari teško može da se osloni na odbranu koja redovno prima golove. Gosti imaju dovoljno kvaliteta da kontrolišu utakmicu i nastave pobednički niz. Kvota 1,67 na njihov trijumf deluje prihvatljivo s obzirom na trenutni odnos snaga.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,67)
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