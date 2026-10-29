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Kakav value bet iz Brazila! Domaćin vredi rizika u Derbiju miliona, evo zašto

О. М.

29. 10. 2026. u 11:30

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Vasko da Gama dočekuje Flamengo u gradskom derbiju Rio de Žaneira, poznatom i kao "derbi miliona" u kojem bi favorizovani gosti mogli da se suoče sa znatno težim zadatkom nego što kvote sugerišu.

Какав валуе бет из Бразила! Домаћин вреди ризика у Дербију милиона, ево зашто

Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Flamengo ima kvalitetniji sastav i bori se za vrh tabele, ali Vasko je u prethodnom kolu savladao Korintijans rezultatom 3:2, što mu daje dodatno samopouzdanje pred jedan od najvažnijih mečeva sezone.

Razlika u kvalitetu jeste na strani Flamenga, ali derbiji često donose drugačiju dinamiku, a Vasko ima dovoljno motiva da iskoristi svaku slabost rivala.

Gosti su u dobroj formi, ali ih očekuje zahtevan susret u kojem domaćin ne mora da bude nadigran da bi stigao do pobede.

Uz to, kvota 3,90 na trijumf Vaska podrazumeva verovatnoću od oko 25,6 odsto, dok je naša procena da domaćin ima oko 46 odsto šansi. Ta razlika predstavlja izuzetno povoljan odnos rizika i potencijalne dobiti, pa je pobeda domaćina veliki value bet.

NAŠ TIP: 1 (kvota 3,90)

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