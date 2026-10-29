Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

29. 10. 2026. u 08:46

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

19.00 Al Nasr Rijad - Al Odod |2+ (2.00)

21.45 Benfika - Žil Visente |2+ (2.00)

Kvota: 4.00

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