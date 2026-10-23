Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

23. 10. 2026. u 10:33

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

15.30 Al Fajzal - Al Nasr UG 3+ (1.38)
18.00 Dukla Prag - SK Kladno UG 3+ (1.50)
18.30 Austrija Beč (Am) - Šturm Grac (Am) UG 3+ (1.50)
20.00 Al Kadišja - Al Hilal UG 3+ (1.42)

 Ukupna kvota: 4.41

 

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