3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
15.30 Al Fajzal - Al Nasr UG 3+ (1.38)
18.00 Dukla Prag - SK Kladno UG 3+ (1.50)
18.30 Austrija Beč (Am) - Šturm Grac (Am) UG 3+ (1.50)
20.00 Al Kadišja - Al Hilal UG 3+ (1.42)
Ukupna kvota: 4.41
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