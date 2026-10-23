Primamljiva kvota na "gusare": Domaćin je pod stresom posle ubedljivog poraza u prethodnom kolu
Darmštat dočekuje Sankt Pauli u meču u kojem će gosti pokušati da iskoriste svoje prednosti i osvoje sva tri boda.
Kvota 2,27 na pobedu Sankt Paulija nudi zanimljiv odnos rizika i potencijalne zarade, ali ključno je da gosti na terenu potvrde zašto im se ukazuje poverenje.
Darmštat dočekuje Sankt Pauli u devetom kolu cvajte, a domaćinu je posle ubedljivog poraza od Karlsruea (0:4) neophodna reakcija. Ipak, pred njim je težak zadatak protiv ekipe koja već pet utakmica ne zna za poraz.
Darmštat je u dosadašnjem delu sezone pokazao previše oscilacija, a odbrana mu je posebno ranjiva. Težak poraz u prethodnom kolu ponovo je otkrio nedostatke u igri, pa će domaćin morati znatno bolje da odgovori na brze napade gostiju.
Sankt Pauli je u prethodnom kolu remizirao sa Hanoverom (1:1), a iako još čeka prvu pobedu u gostima ove sezone, na četiri dosadašnja gostovanja nije doživeo poraz. Ekipa pokazuje stabilnost i ume da bude opasna u napadu, a sada ima priliku da iskoristi probleme protivnika i konačno osvoji sva tri boda na strani.
Darmštat jeste dobio poslednja dva meča kod kuće, ali posle debakla u Karlsrueu teško je bezrezervno mu verovati. Sankt Pauli deluje stabilnije i ima razloga da napadne pobedu, zbog čega se opredeljujemo za trijumf gostiju.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,27)
Preporučujemo
Protiv "fenjeraša" za prekid loše serije
23. 10. 2026. u 09:54
Premijerligaški okršaj u kojem bi jedan detalj mogao da presudi
23. 10. 2026. u 09:42
Šta je DNB i kako funkcioniše ova vrsta opklade?
23. 10. 2026. u 09:19
Monca je strašan tim, ali u gostima...
23. 10. 2026. u 09:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)