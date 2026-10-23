Primamljiva kvota na "gusare": Domaćin je pod stresom posle ubedljivog poraza u prethodnom kolu

Darmštat dočekuje Sankt Pauli u meču u kojem će gosti pokušati da iskoriste svoje prednosti i osvoje sva tri boda.

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Kvota 2,27 na pobedu Sankt Paulija nudi zanimljiv odnos rizika i potencijalne zarade, ali ključno je da gosti na terenu potvrde zašto im se ukazuje poverenje.

Darmštat dočekuje Sankt Pauli u devetom kolu cvajte, a domaćinu je posle ubedljivog poraza od Karlsruea (0:4) neophodna reakcija. Ipak, pred njim je težak zadatak protiv ekipe koja već pet utakmica ne zna za poraz.

Darmštat je u dosadašnjem delu sezone pokazao previše oscilacija, a odbrana mu je posebno ranjiva. Težak poraz u prethodnom kolu ponovo je otkrio nedostatke u igri, pa će domaćin morati znatno bolje da odgovori na brze napade gostiju.

Sankt Pauli je u prethodnom kolu remizirao sa Hanoverom (1:1), a iako još čeka prvu pobedu u gostima ove sezone, na četiri dosadašnja gostovanja nije doživeo poraz. Ekipa pokazuje stabilnost i ume da bude opasna u napadu, a sada ima priliku da iskoristi probleme protivnika i konačno osvoji sva tri boda na strani.

Darmštat jeste dobio poslednja dva meča kod kuće, ali posle debakla u Karlsrueu teško je bezrezervno mu verovati. Sankt Pauli deluje stabilnije i ima razloga da napadne pobedu, zbog čega se opredeljujemo za trijumf gostiju.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,27)