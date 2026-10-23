NOVI DETALJI O PUCNJAVI U JORDANU: Hitno se oglasila Direkcija za javnu bezbednost

NAJMANjE sedam ljudi je ubijeno, a deset drugih je ranjeno danas kada su naoružani ljudi otvorili vatru tokom sahrane u crkvi u jordanskoj provinciji Karak, prenose mediji.

Foto: Printscreen/ Google Maps

Snage bezbednosti su raspoređene oko crkve i tragaju za osumnjičenima.

Neki od pristunih su naveli za lokalne medije da su okupljeni u jednom trentku čuli eksploziju na početku opela, nakon čega su potrčali ka izlazu.

Napadači su u tom trenutku došli do vrata i otvorili vatru na ulazu i prema unutrašnjosti crkve.

Pojedini mediji navode da je reč o grčkoj pravoslavoj crkvi.

Jordanska Direkcija za javnu bezbednost apelovala je na građane i medije da ne šire neprovrene informacije na društvenim mrežama.

BREAKING: At least 7 people were killed and around 10 injured, some critically, when gunmen opened fire during a funeral at a church in Jordan’s southern Karak Governorate. The attack took place at the church in the village of Hmoud, about 100 km south of Amman. Reports say two gunmen got out of a vehicle and fired on mourners as a funeral procession was underway, with one eyewitness account saying the shooting lasted about five minutes before the attackers fled. Security forces are pursuing the perpetrators. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Takvi napadi su izuzetno retki u Jordanu, koji se smatra relativno stabilnom zemljom.

Hrišćani čine manjinu stanovništva Jordana, ali zemlja je dom nekoliko biblijskih mesta koja privlače hrišćanske hodočasnike iz celog sveta.



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