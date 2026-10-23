Svet

NOVI DETALJI O PUCNJAVI U JORDANU: Hitno se oglasila Direkcija za javnu bezbednost

Jelena Ždralić

23. 10. 2026. u 16:01

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NAJMANjE sedam ljudi je ubijeno, a deset drugih je ranjeno danas kada su naoružani ljudi otvorili vatru tokom sahrane u crkvi u jordanskoj provinciji Karak, prenose mediji.

НОВИ ДЕТАЉИ О ПУЦЊАВИ У ЈОРДАНУ: Хитно се огласила Дирекција за јавну безбедност

Foto: Printscreen/ Google Maps

Snage bezbednosti su raspoređene oko crkve i tragaju za osumnjičenima.

Neki od pristunih su naveli za lokalne medije da su okupljeni u jednom trentku čuli eksploziju na početku opela, nakon čega su potrčali ka izlazu.

Napadači su u tom trenutku došli do vrata i otvorili vatru na ulazu i prema unutrašnjosti crkve.

Pojedini mediji navode da je reč o grčkoj pravoslavoj crkvi. 

Jordanska Direkcija za javnu bezbednost apelovala je na građane i medije da ne šire neprovrene informacije na društvenim mrežama.

Takvi napadi su izuzetno retki u Jordanu, koji se smatra relativno stabilnom zemljom.

Hrišćani čine manjinu stanovništva Jordana, ali zemlja je dom nekoliko biblijskih mesta koja privlače hrišćanske hodočasnike iz celog sveta.
 

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