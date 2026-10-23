NOVI DETALJI O PUCNJAVI U JORDANU: Hitno se oglasila Direkcija za javnu bezbednost
NAJMANjE sedam ljudi je ubijeno, a deset drugih je ranjeno danas kada su naoružani ljudi otvorili vatru tokom sahrane u crkvi u jordanskoj provinciji Karak, prenose mediji.
Snage bezbednosti su raspoređene oko crkve i tragaju za osumnjičenima.
Neki od pristunih su naveli za lokalne medije da su okupljeni u jednom trentku čuli eksploziju na početku opela, nakon čega su potrčali ka izlazu.
Napadači su u tom trenutku došli do vrata i otvorili vatru na ulazu i prema unutrašnjosti crkve.
Pojedini mediji navode da je reč o grčkoj pravoslavoj crkvi.
Jordanska Direkcija za javnu bezbednost apelovala je na građane i medije da ne šire neprovrene informacije na društvenim mrežama.
Takvi napadi su izuzetno retki u Jordanu, koji se smatra relativno stabilnom zemljom.
Hrišćani čine manjinu stanovništva Jordana, ali zemlja je dom nekoliko biblijskih mesta koja privlače hrišćanske hodočasnike iz celog sveta.
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