LJubičasti imaju kvalitet da izbegnu poraz
Altah dočekuje Austriju iz Beča u 10. kolu austrijske Bundeslige.
Oba tima u ovaj susret ulaze posle poraza i sa željom da prekinu loš niz. Domaćin je izgubio od Salcburga sa 0:3, dok je Austrija poražena na gostovanju Ridu rezultatom 2:3.
Altah je do sada ostvario dve pobede i pretrpeo sedam poraza, a svih osam postignutih golova u prvenstvu dao je na domaćem terenu. Ipak, to nije bilo dovoljno da izbegne mesto pri dnu tabele, a porazi na strani pokazuju koliko mu je teško da održi kontinuitet dobrih rezultata.
Austrija iz Beča takođe ima problema, sa samo dve pobede u devet kola, ali je u poslednjem meču protiv Rida postigla dva gola i stvorila prilike za još neki pogodak. Gostima je potrebno da poprave igru u odbrani, ali imaju dovoljno napadačkog potencijala da ugroze Altah.
Iako nijedan tim ne uliva potpuno poverenje, Austrija ima kvalitet da izbegne poraz. Zato je dupla šansa na goste logičan izbor.
NAŠ TIP: X2 (kvota 1,67)
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