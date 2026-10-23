Tip fudbal

LJubičasti imaju kvalitet da izbegnu poraz

О. М.

23. 10. 2026. u 10:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Altah dočekuje Austriju iz Beča u 10. kolu austrijske Bundeslige.

Љубичасти имају квалитет да избегну пораз

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Oba tima u ovaj susret ulaze posle poraza i sa željom da prekinu loš niz. Domaćin je izgubio od Salcburga sa 0:3, dok je Austrija poražena na gostovanju Ridu rezultatom 2:3.

Altah je do sada ostvario dve pobede i pretrpeo sedam poraza, a svih osam postignutih golova u prvenstvu dao je na domaćem terenu. Ipak, to nije bilo dovoljno da izbegne mesto pri dnu tabele, a porazi na strani pokazuju koliko mu je teško da održi kontinuitet dobrih rezultata.

Austrija iz Beča takođe ima problema, sa samo dve pobede u devet kola, ali je u poslednjem meču protiv Rida postigla dva gola i stvorila prilike za još neki pogodak. Gostima je potrebno da poprave igru u odbrani, ali imaju dovoljno napadačkog potencijala da ugroze Altah.

Iako nijedan tim ne uliva potpuno poverenje, Austrija ima kvalitet da izbegne poraz. Zato je dupla šansa na goste logičan izbor.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,67)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa