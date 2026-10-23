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NENAD DŽODIĆ: Marselj juri treću „trojku“

Žarko Urošević

23. 10. 2026. u 10:15

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* Skaut Monpeljea, tipuje dve najkvalitetnije lige Francuske

НЕНАД ЏОДИЋ: Марсељ јури трећу „тројку“

ARNAUD FINISTRE / AFP / Profimedia

FRANCUSKA 1

Brest - Nica 1

Tuluz - Troa 1

Lans - Pariz X

Monako - Lil 1

Anže - Lorijen 1X

Okser - Le Man 1

MARSELj - AVR 1

REN - STRAZBUR 1

PSŽ - Lion 1

FRANCUSKA 2

Klermon - Gengan X2

Dankerke - Mec 12

Nansi - Laval 1X

Po - Grenobl 1

Sošo - Ansi X

Dižon - Rodez 1X

ST. ETJEN - NANT 1

Bulonj - Rems 2

Zalet koji je Marselj uhvatio trijumfima u poslednja dva kola, ne bi smeo da prekine u predstojećem okršaju protiv Avra. Domaćin ovim delom sezone planira da da pobeđuje i nadoknadi veliki zaostatak koji ima za vodećima.

Pred svojim navijačima mogao bi da slavi još i Ren, kome u prošlom kolu ni tri penala nisu bila dovoljna kako bi izbegne poraz od Pariza (4:3). Za podvig nad Strazburom, domaćin će biti potebno samo odbranu „utegne“.

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