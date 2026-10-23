NENAD DŽODIĆ: Marselj juri treću „trojku“
* Skaut Monpeljea, tipuje dve najkvalitetnije lige Francuske
FRANCUSKA 1
Brest - Nica 1
Tuluz - Troa 1
Lans - Pariz X
Monako - Lil 1
Anže - Lorijen 1X
Okser - Le Man 1
MARSELj - AVR 1
REN - STRAZBUR 1
PSŽ - Lion 1
FRANCUSKA 2
Klermon - Gengan X2
Dankerke - Mec 12
Nansi - Laval 1X
Po - Grenobl 1
Sošo - Ansi X
Dižon - Rodez 1X
ST. ETJEN - NANT 1
Bulonj - Rems 2
Zalet koji je Marselj uhvatio trijumfima u poslednja dva kola, ne bi smeo da prekine u predstojećem okršaju protiv Avra. Domaćin ovim delom sezone planira da da pobeđuje i nadoknadi veliki zaostatak koji ima za vodećima.
Pred svojim navijačima mogao bi da slavi još i Ren, kome u prošlom kolu ni tri penala nisu bila dovoljna kako bi izbegne poraz od Pariza (4:3). Za podvig nad Strazburom, domaćin će biti potebno samo odbranu „utegne“.
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