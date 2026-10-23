SLAMKA SPASA ZELENSKOG "NE RADI": Starlink pravi probleme Ukrajincima, Mask tvrdi da je sve u redu, ukrajinski predsednik kuka
SATELITNI komunikacioni sistem „Starlink“ i dalje ne funkcioniše u punom obimu u Ukrajini, tvrdi Vladimir Zelenski.
- Ograničenja za ’Starlink’ i dalje su na snazi - prenosi njegove reči portal „Novosti.Live“.
Lider kijevskog režima naveo je da su Oružane snage Ukrajine (OSU) sprovele provere rada sistema u nekoliko pravaca.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas, u razgovoru sa novinarima, da je Ilon Mask ukinuo ograničenja za rad vojne verzije satelitskog komunikacionog sistema „Starlink“ u Ukrajini.
Prošle nedelje savetnik Vladimira Zelenskog Sergej Beskrestnov saopštio je da postoje problemi u radu sistema, što je dovelo do otkazivanja nekih planiranih vojnih operacija i otežalo logistiku.
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