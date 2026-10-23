U BAZENU, SLIKALA SE S LEĐA: Ana Ivanović blista u bikiniju na vikend odmoru u inostranstvu (FOTO)

BIVŠA teniserka Ana Ivanović uživa u lepim trenucima, a fotografijom u bikiniju iz Italije privukla je pažnju pratilaca na društvenim mrežama.

Foto: Instagram printskrin/anaivanovic

Ana Ivanović podelila je na Instagramu fotografije sa vikend-putovanja, a među njima se našla i ona na kojoj pozira u bazenu, u plavom bikiniju.

Foto: Instagram printskrin/anaivanovic

Nekadašnja teniska šampionka uživala je u prelepom ambijentu, okružena zelenilom i prirodom, dok se u pozadini pruža pogled koji oduzima dah.

Foto Instagram/anaivanovic

- Vikend za devojke, uz neverovatne poglede i uspomene za pamćenje - poručila je Ana u opisu objave.

Foto Instagram/anaivanovic

Njena fotografija privukla je pažnju korisnika društvenih mreža, koji prate svaki njen korak i nakon završetka uspešne teniske karijere.

Foto Instagram/anaivanovic

Nedavno čestitala bratu rođendan

Ana je nedavno imala i poseban porodični povod za slavlje.

Pre otprilike nedelju dana na društvenim mrežama čestitala je rođendan svom bratu, podelivši tako još jedan detalj iz privatnog života koji ne izlaže često javnosti.