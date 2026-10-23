NEMA KECA U HUNEDOARI

Korvinul dočekuje Univerzitateu Kluž u 13. kolu rumunskog prvenstva, a oba tima imaju motiv da osvoje bodove.

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Domaćin je u poslednjih pet utakmica zabeležio tri pobede, ali je izgubio od Univerzitatee iz Krajove i Rapida. Napad je postigao osam golova u tom periodu, dok je odbrana poklekla sedam puta. Korvinul je trenutno osmi na tabeli sa 16 bodova, a pobede nad Ocelulom i Voluntarijem pokazale su da može da bude opasan kada pronađe pravi ritam.

Univerzitatea Kluž zauzima peto mesto sa 19 bodova i u ovaj susret ulazi sa boljim rezultatima. U poslednjih pet prvenstvenih utakmica ostvarila je tri pobede i remi, uz čak 13 postignutih golova. Posebno se izdvaja trijumf nad gradskim rivalom Klužom od 3:1, dok je u poslednjem kolu odigrala 2:2 sa Arđešom. Ipak, odbrana nije bila na potrebnom nivou u završnici, pošto je u poslednja dva kola primila šest golova.

Razlika od tri boda na tabeli i bolji napadački učinak daju gostima određenu prednost, ali Korvinul ne treba potceniti na domaćem terenu. Njihov poslednji međusobni susret odigran je još 2007. godine, kada je Univerzitatea Kluž pobedila sa 1:0, pa taj rezultat nema veliki značaj za procenu trenutne forme. S obzirom na ofanzivni potencijal gostiju, ali i oscilacije oba tima, najsigurniji izbor deluje dvostruka šansa u korist Univerzitatee Kluž.

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