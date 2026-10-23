"Žuti vukovi" su van forme: Vreme je za pobedu Moldavaca
Botošani čeka skoro četiri godine da na svom terenu savlada Petrolul
Domaćin u ovaj susret ulazi sa dobrim argumentima da iskoristi prednost domaćeg terena i stigne do nove pobede.
U poslednjih pet kola rumunskog prvenstva slavio je dva puta, uključujući trijumf nad UTA rezultatom 2:0, dok je u prethodnoj domaćoj utakmici u ligi ubedljivo savladao rivala sa 5:0. U dosadašnjem delu sezone postiže prosečno 1,3 gola po meču, a prima 1,2.
Petrolul je bolje plasiran i zauzima četvrto mesto, ali rezultati u poslednje vreme nisu na nivou ambicija kluba.
U poslednjih pet zvaničnih utakmica ostvario je samo jednu pobedu, što ostavlja prostor domaćinu da iskoristi trenutak i nametne svoj ritam.
Poslednji međusobni susreti na terenu Botošanija bili su neizvesni: jedan je završen rezultatom 1:1, a drugi pobedom Petrolula od 1:0. Ipak, bolja napadačka forma domaćina pred svojim navijačima daje razlog Moldavcima za optimizam.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)
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