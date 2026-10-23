Tip fudbal

"Žuti vukovi" su van forme: Vreme je za pobedu Moldavaca

Olja Mrkić

23. 10. 2026. u 08:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Botošani čeka skoro četiri godine da na svom terenu savlada Petrolul

Жути вукови су ван форме: Време је за победу Молдаваца

Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Domaćin u ovaj susret ulazi sa dobrim argumentima da iskoristi prednost domaćeg terena i stigne do nove pobede.

U poslednjih pet kola rumunskog prvenstva slavio je dva puta, uključujući trijumf nad UTA rezultatom 2:0, dok je u prethodnoj domaćoj utakmici u ligi ubedljivo savladao rivala sa 5:0. U dosadašnjem delu sezone postiže prosečno 1,3 gola po meču, a prima 1,2.

Petrolul je bolje plasiran i zauzima četvrto mesto, ali rezultati u poslednje vreme nisu na nivou ambicija kluba.

U poslednjih pet zvaničnih utakmica ostvario je samo jednu pobedu, što ostavlja prostor domaćinu da iskoristi trenutak i nametne svoj ritam.

Poslednji međusobni susreti na terenu Botošanija bili su neizvesni: jedan je završen rezultatom 1:1, a drugi pobedom Petrolula od 1:0. Ipak, bolja napadačka forma domaćina pred svojim navijačima daje razlog Moldavcima za optimizam. 

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMIDŽIĆ SE PONOVO IZBLAMIRAO: Za njegov vic nema opravdanja – Gosti ostali u čudu

AMIDžIĆ SE PONOVO IZBLAMIRAO: Za njegov vic nema opravdanja – Gosti ostali u čudu