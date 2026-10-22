Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 07:59

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Četvrtak

16.45 Al Fateh - Al Šabab |2+ (2.18)

18.45 Al Garafa - Al Ahli Doha |2+ (2.10)

Kvota: 4.58

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