Društvo

TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI: Ovog datuma stižu pljuskovi - duvaće i jak vetar

В. Н.

20. 10. 2026. u 09:30

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NAKO današnjeg hladnog jutra, pred nama je sunčan dan.

ТЕМПЕРАТУРА ПАДА ЗА 10 СТЕПЕНИ: Овог датума стижу пљускови - дуваће и јак ветар

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Iako je u Sjenici trenutno 0 stepeni, a čak i u nizijama koji stepen iznad 0°C, maksimalna temperatura biće danas do 24°C.

Očekuje se sunčano.

Najtoplije biće sutra. Maksimalna temperatura biće do 25 stepeni.

Pre podne očekuje se sunčano. Posle podne sa zapada naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Foto: N. Skenderija

 

Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak.

U četvrtak tokom dana jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

U petak suvo i osetno svežije.

Maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

Za vikend promenljivo oblačno, uz prosečne temperature za ovo doba godine.

(Telegraf)

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