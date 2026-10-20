TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI: Ovog datuma stižu pljuskovi - duvaće i jak vetar
NAKO današnjeg hladnog jutra, pred nama je sunčan dan.
Iako je u Sjenici trenutno 0 stepeni, a čak i u nizijama koji stepen iznad 0°C, maksimalna temperatura biće danas do 24°C.
Očekuje se sunčano.
Najtoplije biće sutra. Maksimalna temperatura biće do 25 stepeni.
Pre podne očekuje se sunčano. Posle podne sa zapada naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak.
U četvrtak tokom dana jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.
U petak suvo i osetno svežije.
Maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.
Za vikend promenljivo oblačno, uz prosečne temperature za ovo doba godine.
(Telegraf)
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