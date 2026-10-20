TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI: Ovog datuma stižu pljuskovi - duvaće i jak vetar

NAKO današnjeg hladnog jutra, pred nama je sunčan dan.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Iako je u Sjenici trenutno 0 stepeni, a čak i u nizijama koji stepen iznad 0°C, maksimalna temperatura biće danas do 24°C.

Očekuje se sunčano.

Najtoplije biće sutra. Maksimalna temperatura biće do 25 stepeni.

Pre podne očekuje se sunčano. Posle podne sa zapada naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Foto: N. Skenderija

Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak.

U četvrtak tokom dana jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

U petak suvo i osetno svežije.

Maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

Za vikend promenljivo oblačno, uz prosečne temperature za ovo doba godine.

(Telegraf)