Politika

STUDENTSKA LISTA PREDLAŽE: Kurs evra da bude minimum 300 dinara!

В.Н.

20. 10. 2026. u 09:15

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BLOKADERSKA blogerka Sanja "riznica" podržava Šoškićevu monetarnu politiku i predlaže da se evro plaća minimum 300 dinara.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА ПРЕДЛАЖЕ: Курс евра да буде минимум 300 динара!

Foto: Z. Jovanović

- Zašto vas plaši skok evra nakon izbora, kad je to jedino logično, održavanje evra 10 godina na istom kursu uz vrtoglav rast cena nije bilo normalno. Evro mora da bude minimum 300 dinara, plate da se povećaju ili da se vrate cene na period pre 1O godina, nema drugog rešenja - objavila je na mreži X.

Foto: Printskrin/X/

Narode, šta biste moglo tada da kupite od svoje plate?

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