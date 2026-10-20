DODIK I JA SMO VODILI ODGOVORNU POLITIKU: Vučić o najboljim mogućim odnosima sa Republikom Srpskom
GOVOREĆI o odnosu Srbije i Republike Srpske, Vučić je rekao da su on i Milorad Dodik vodili odgovornu politiku.
- Mi smo se dogovorili na početku mog mandata, dogovorio sam se sa predsednikom Dodikom, da šta god da bude, i kad se posvađamo, i kad mislimo različito, da to nikada niko ne vidi, i da nikada ne izađe nijedno saopštenje, ni iz jednog kabineta, koje će da ide protiv Republike Srpske i njenog rukovodstva iz Srbije, i protiv Srbije i njenog rukovodstva iz Republike Srpske. Četrnaest godina smo to održali. Četrnaest godina. To kod Srba gotovo da nije moguće. Ali smo se pokazali kao odgovorni u odnosima između Srbije i Srpske. Kao veoma, veoma odgovorni ljudi. I ja razumem i bojazan predsednika Dodika i bojazan mnogih ljudi u Republici Srpskoj. I odlično razumem. Ako vi niste bili u stanju da odgovorite studentima Republike Srpske koji vas mole i traže da im kažete da ste uz njih i da ih niste izdali, a ne možete to da kažete jer vam gazde ne daju da to kažete, onda ja mislim da je ljudima sve jasno - rekao je Vučić.
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