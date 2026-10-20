Svet

OGLASIO SE PREMIJER FRANCUSKE: Otkrio kada i gde će biti uveden policijski čas (VIDEO)

Танјуг

20. 10. 2026. u 09:20

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FRANCUSKI premijer Sebastijen Lekorni izjavio je danas da će u zavisnosti od situacije biti odlučivano gde će biti uveden policijski čas.

ОГЛАСИО СЕ ПРЕМИЈЕР ФРАНЦУСКЕ: Открио када и где ће бити уведен полицијски час (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

- Ciljani policijski čas doprinosi smirivanju situacije tokom noći. Zahvaljujem se policajcima i žandarmima koji sprovode ove mere, kao i prefektima na njihovoj mobilizaciji. Večeras će novi policijski časovi biti proglašeni tamo gde situacija to zahteva. Ove odluke će donositi na terenu prefekti, u saradnji sa gradonačelnicima - objavio je na svom X nalogu Lekorni, prenosi Figaro.

Ciljani policijski časovi koji su uvedeni u delovima Pariza i drugim gradovima, nakon nekoliko dana protesta koji su prerasli u nasilje.

- Ove mere su pomogle da se očuva mir tokom noći - izjavio je francuski premijer.

Dodao je da će lokalne vlasti na terenu moći ponovo da uvedu ciljane policijske časove večeras tamo gde smatraju da je to potrebno.

Vodeće studentske organizacije u Francuskoj najavile su danas nove demonstracije i osudile vladu koja je kako su ocenili "van dodira (sa realnošću)" i reaguje potpuno pogrešno na talas protesta.

- (Francuski predsednik) Emanuel Makron kaže da se slušaju zahtevi mladih ljudi sa ljubaznošću i bez osuđivanja. Stvarnost je da on ništa nije razumeo, ništa nije slušao i nije ga briga za zahteve mladih ljudi - navodi se u saopštenju studentske organizacije UNEF, preneo je ranije Figaro.

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