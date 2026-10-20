"ONDA, DAJTE, UBIJTE ALEKSANDRA VUČIĆA" Ana Brnabić oštro o N1 i „Novoj“: „To je njihova politika!“

ANA Brnabić iznela je teške optužbe na račun televizije N1 i dnevnog lista „Nova“, govoreći o sporu oko predstavljanja izborne liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, a posebno se osvrnula na izjave koje je pripisala Romčeviću sa Fakulteta dramskih umetnosti.

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Ana Brnabić oštro je kritikovala televiziju N1 i dnevni list „Nova“, optužujući ih da godinama vode kampanju protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice. Govoreći o sporu oko predstavljanja izborne liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Brnabić je iznela niz teških optužbi na račun pomenutih medija.

- N1 nema veze sa objektivnošću, nema nikakve veze sa profesionalizmom. To je jedno, zaista mislim, propagandno glasilo. Tu je zarad destabilizacije Srbije i zbog toga udaraju preko deceniju na Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu, i to beskrupulozno, na najstrašnije moguće načine - rekla je Brnabić.

„Ko si ti da kažeš našoj listi ko je nama opcija?“

Brnabić je navela da je bila zapanjena kada je čula da N1, prema njenim rečima, ne prihvata da Vučić lično predstavlja svoju izbornu listu.

- Verujte, i ja sam se iznenadila, i ja sam se zapanjila kada sam ovo čula. To je nešto što se ne dešava, to je nešto što ne možete da zamislite u bilo kakvom civilizovanom svetu da se ovako nešto desi - istakla je.

Posebno je kritikovala način na koji je, kako tvrdi, saopštena odluka o Vučićevom učešću.

- Oni to rade na tako beskrupulozan način, tako nonšalantno, šovinistički. Kaže: „Aleksandar Vučić nije opcija.“ Zamislite, „Aleksandar Vučić nije opcija.“ Ko si ti prvo da kažeš našoj listi ko je nama opcija? Aleksandar Vučić je nosilac naše liste, prvi na listi, naš kandidat za predsednika vlade. I vama dođe neko i kaže: „Pa on nije opcija.“ Hoćete ili nećete? Nećete? Nema predstavljanja vaše liste. To je stravično - poručila je Brnabić.

„Onda dajte, ubijte Aleksandra Vučića“

U nastavku obraćanja Brnabić je iznela još oštrije optužbe, tvrdeći da postupanje N1 i drugih medija predstavlja pokušaj da se Vučić potpuno isključi iz javnog prostora.

- A onda se postavlja pitanje: čekajte, ako već Aleksandar Vučić ne može da se čuje, i nije to samo N1, to su svi ti mediji, ako već ne može da se čuje, ako ne može da se vidi, ako mu nije dozvoljeno da uopšte figurira, pa onda Aleksandar Vučić ne treba da postoji. Onda dajte, ubijte Aleksandra Vučića. To je ta politika. I to nije preterivanje. To je suština stvari - rekla je Brnabić.

Ona je ponovila da, prema njenom mišljenju, takvo postupanje šalje opasnu poruku.

- Ne može da se čuje, ne može da se vidi, ne treba da postoji. Tačka. To je njihova politika - naglasila je.

Brnabić iznela optužbe i na račun lista „Nova“

Brnabić se potom osvrnula na naslovnu stranu dnevnog lista „Nova“ i izjave koje je pripisala Romčeviću sa Fakulteta dramskih umetnosti.

- Evo, danas imate taj isto taj opskurni njihov, isto gebelsovski pamflet, ovaj dnevni, „Nova“, gde vi imate na naslovnoj strani jednog od ideologa te prevare koji se zove „Studentska lista“, ovog Romčevića sa Fakulteta dramskih umetnosti - rekla je.

Prema njenim tvrdnjama, Romčević je izneo stavove o državnosti Srbije koje je ona ocenila kao neprihvatljive.

- On čovek govori neverovatnu količinu bljuvotina, od toga da Srbija nije država nego entitet, da se oni nadaju da uskoro... Dakle, i oni se time ponose. Da, da, oni se nadaju da taj entitet više uskoro neće nositi naziv „Republika Srbija“ - navela je Brnabić.

„Da mu se telefonom saopšti njegova sudbina“

Brnabić je zatim govorila o još jednoj izjavi koju je pripisala Romčeviću, a koju je protumačila kao preteću poruku upućenu Vučiću.

- Romčević je rekao, znate, 26. oktobra, „ukoliko mi pobedimo, a pobedićemo sigurno“... Dakle, opet on priča o Studentskoj listi, „pobedićemo sigurno“. On kaže: „Znate, Aleksandar Vučić treba da očekuje jedan poziv, telefonski poziv, ne znam sa kog broja, da mu se saopšti njegova sudbina“ - izjavila je Brnabić.

Ona je ocenila da takve reči predstavljaju ozbiljnu poruku.

- Da mu se saopšti... Pa možete da zamislite koja je njegova sudbina. To on govori, i to oni štampaju. To su vam isti ti mediji. To je ono što oni govore Srbiji. To je ono što oni kažu svima nama - rekla je.

Brnabić je nastavila iznošenjem svog tumačenja političkih poruka koje, kako smatra, dolaze od Vučićevih protivnika.

- Dakle, to je: Aleksandar Vučić ne treba da postoji, ne sme da postoji, u toj njihovoj lepšoj, boljoj Srbiji. To je sudbina koja čeka Aleksandra Vučića, verovatno njegovu porodicu - navela je.

Na kraju ovog dela obraćanja pomenula je još jedan izvor, obraćajući se Ani, kako je zabeleženo u dostavljenom transkriptu.

- A čuli ste i iz trećeg izvora. Čuli ste iz trećeg izvora. Čudi me da nisi ti to, Ana, zapazila, ti to čitaš pažljivije nego ja - rekla je Brnabić.

Brnabić je tokom obraćanja iznela svoje ocene o postupanju N1 i lista „Nova“, kao i o izjavama koje je pripisala Romčeviću. Njeno tumačenje tih izjava kao pretnji predstavlja političku optužbu, a ne nezavisno utvrđenu činjenicu.

(Alo)