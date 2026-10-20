MONSTRUOZNO! Kad N1 i "Studentska lista" uvode nacizam, to ovako izgleda: Zabranjuju Vučića, skandal kakav Srbija ne pamti (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinja Srbija" ponovo se našao na meti N1! Ovoga puta doživeo je skandal, kakav niko nije. Pomenuti mediji udružen sa tzv. studentskom listom uvodi nacizam u Srbiju - Aleksandru Vučiću je zabranjeno da predstavlja svoju listu u dogovorenom terminu.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Ovako nešto se nije dogodilo još od nacizma, a sada je potpuno jasno da bi Aleksandra Vučića N1 kuvao u kazanu!

Cela stvar je potpuno jasna iz razgovora Borislava Šovljanksog, glavnog urednika N1 i Vladanke Malović.

Poslušjate i sami kako Šovljanski jasno kaže da Vučić NE MOŽE da predstavi listu čiji je nosilac:

Vučić: Oni su 10 godina mene i moju porodicu predstavljali kao monstrume

Vučić je gostojući na TV Lav istakao da je ovde reč o čistom fašizmu.

- Ovo je čisti fašizam. Ovo je nepatvoreni fašizam. Nepatvoreni fašizam, dakle, u svakom smislu. Cenzura je mala reč za ovo. Ovo nije cenzura. Cenzura je kada vi nekome nešto ne dozvolite. A ovde vi kažete: „Mi smo profesionalni i objektivni mediji, ali taj čovek ne može“ - izjavio je Vučić.

On je ocenio da takva odluka predstavlja pokušaj njegove dehumanizacije.

- To je direktno ad personam dehumanizacija, predstavljanje nekoga kao nečoveka, kao nepodobnog da bude gost. I još, zamislite, kažu: „Pa može, ali posle izbora.“ To je. A šta to znači? Oni se nadaju nečemu da... oni se, naravno, nadaju da neće biti ni posle izbora. Potpuno je svejedno da li se nadaju pre ili posle izbora - rekao je.

- Mnogo sam vam zahvalan i ponosam još jednom što sam jedini zabranjen, koga ne mogu ni 24 minuta da istrpe. Beskrajno vas volim, hoću da ih pobedimo u Čačku, da ih pobedimo ubedljivo u Čačku, u čitavom Moravičkom okrugu, u čitavoj Zapadnoj Srbiji. Živeo Čačak, živela Srbija - rekao je Vučić o sramnoj zabrani obraćajući se ljudima u Čačku.

Vučić je tokom gostovanja na TV Hepi istakao da je očekivao da će na N1 makar da glume profesionalnost i objektivnost.

- Odgovorio sam na preko 4.000 njihovih pitanja koje su bile uvredljivog karaktera. Ovo je mnogo komplikovanije od onoga što vam se čini od onoga na prvi pogled. Oni su 10 godina mene i moju porodicu predstavljali kao monstruma i kad nekoga predstavljate kao monstruma ne možete sa njim da razgovarate - kazao je on.

Brnabić: N1 nema veze sa objektivnošću

Ana Brnabić oštro je kritikovala televiziju N1 i dnevni list „Nova“, optužujući ih da godinama vode kampanju protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice. Govoreći o sporu oko predstavljanja izborne liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Brnabić je iznela niz teških optužbi na račun pomenutih medija.

- N1 nema veze sa objektivnošću, nema nikakve veze sa profesionalizmom. To je jedno, zaista mislim, propagandno glasilo. Tu je zarad destabilizacije Srbije i zbog toga udaraju preko deceniju na Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu, i to beskrupulozno, na najstrašnije moguće načine - rekla je Brnabić.

Brnabić je navela da je bila zapanjena kada je čula da N1, prema njenim rečima, ne prihvata da Vučić lično predstavlja svoju izbornu listu.

- Verujte, i ja sam se iznenadila, i ja sam se zapanjila kada sam ovo čula. To je nešto što se ne dešava, to je nešto što ne možete da zamislite u bilo kakvom civilizovanom svetu da se ovako nešto desi - istakla je.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Posebno je kritikovala način na koji je, kako tvrdi, saopštena odluka o Vučićevom učešću.

- Oni to rade na tako beskrupulozan način, tako nonšalantno, šovinistički. Kaže: „Aleksandar Vučić nije opcija.“ Zamislite, „Aleksandar Vučić nije opcija.“ Ko si ti prvo da kažeš našoj listi ko je nama opcija? Aleksandar Vučić je nosilac naše liste, prvi na listi, naš kandidat za predsednika vlade. I vama dođe neko i kaže: „Pa on nije opcija.“ Hoćete ili nećete? Nećete? Nema predstavljanja vaše liste. To je stravično - poručila je Brnabić.

U nastavku obraćanja Brnabić je iznela još oštrije optužbe, tvrdeći da postupanje N1 i drugih medija predstavlja pokušaj da se Vučić potpuno isključi iz javnog prostora.

- A onda se postavlja pitanje: čekajte, ako već Aleksandar Vučić ne može da se čuje, i nije to samo N1, to su svi ti mediji, ako već ne može da se čuje, ako ne može da se vidi, ako mu nije dozvoljeno da uopšte figurira, pa onda Aleksandar Vučić ne treba da postoji. Onda dajte, ubijte Aleksandra Vučića. To je ta politika. I to nije preterivanje. To je suština stvari - rekla je Brnabić.

Postavlja se pitanje, da li ovakvo ponašanje svih medija, pojedinaca i grupa udruženih oko "Studentske liste" ima kraja i svoje granice? Dokle seže njihova mržnja, ne prema Srbiji ili nekoj političkoj partiji, već prema Aleksandru Vučiću lično i njegovoj porodici? Ljudima je odavno jasno ko je i kakav i kome je zaista stalo da nam svima bude bolje, a kome da nam zemlju pretvori u smetlište i ostavi u siromaštvu...

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