ZELENSKI NA MUKAMA ZBOG "PATRIOTA": Amerika se nećka, a zaliha sve manje

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa nije odobrila prebacivanje raketa-presretača za sisteme "patriot" Ukrajini, iako Kijev upozorava da mu je ostalo svega nekoliko raketa za odbranu od ruskih napada, piše "Vašington post", pozivajući se na američke i ukrajinske zvaničnike.

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Reč je, između ostalog, o raketama koje su Ukrajini spremne da ustupe druge države, ali je za njihovu isporuku neophodna saglasnost Vašingtona, budući da je oružje američke proizvodnje.

Ministar odbrane Pit Hegset nije formalno odbio zahteve za prebacivanje raketa, ali nije ni preduzeo neophodne korake da ih odobri, navode izvori lista.

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Ovakav razvoj događaja odvija se u trenutku kada su odnosi Trampa i Vladimira Zelenskog ponovo na silaznoj putanji, ovoga puta zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Tramp je, naime, sve nezadovoljniji napadima Kijeva na ruske rafinerije, koji doprinose rastu cena dizela na svetskom tržištu, dok se američki predsednik suočava sa političkim pritiscima zbog visokih cena goriva uoči izbora za Kongres.

Tenzije su dodatno porasle nakon razgovora američkih i ukrajinskih zvaničnika u Majamiju, gde je Kijev odbio zahtev Bele kuće da obustavi napade na ruske energetske objekte. U isto vreme, Tramp je objavio da je sa Moskvom postignut dogovor o ublažavanju sankcija na izvoz ruskog dizela, na osnovu kojeg bi Rusija isporučila više od milion tona goriva američkom i svetskom tržištu.

Zelenski je u juče optužio zapadne partnere da Kijevu uskraćuju neophodnu pomoć, dok Rusija dobija ublažavanje sankcija.

- Kada se blokiraju isporuke raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, dok Rusija dobija ublažavanje sankcija ili odlaganje njihove primene, to je, nažalost, poricanje stvarnosti od strane naših partnera - požalio se Zelenski i dodao da Ukrajina ponovo nije dobila blagovremeno upozorenje partnera o ruskim balističkim napadima.

Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je tvrdnje da je Vašington obustavio razmenu obaveštajnih podataka sa Kijevom, objašnjavajući da je nedavno došlo do "softverskog problema".

Tramp je, međutim, još jednom javno doveo u pitanje ulogu Zelenskog u mirovnim pregovorima.

- Zelenski baš i ne pomaže. Mislim da on ne želi da se ovo zaustavi. Mislim da je vreme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine - kazao je američki predsednik.

(RT Balkan)

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