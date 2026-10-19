Borjan ne zaboravlja Kopenhagen: Bivši golman Zvezde se prisetio čuvenog meča iz 2019. i poslao poruku pred novi duel

AKO neko zna kako protiv Kopenhagena, to je bivši golman Crvene zvezde, Milan Borjan.

FOTO: A. K./ATAImages

On je 2019. godine bio deo čuvenog meča u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kad su crveno-beli posle neverovatne penal serije eliminisali danski klub.

- To su trenuci koji se ne zaboravljaju i koji ostaju za ceo život. Kada se setim Kopenhagena, prvo osetim isti onaj ponos koji sam osetio te večeri. Znao sam koliko nam ta utakmica znači, koliko smo radili i koliko smo želeli da prođemo dalje. U takvim trenucima nema mesta strahu i sumnji. Postoje samo vera u sebe, koncentracija i ogromna želja za pobedom. Ponosan sam što sam bio deo te istorijske noći, ali još više što smo kao tim pokazali karakter pobednika. Takve pobede ne pripadaju pojedincu, već celom klubu i svim našim navijačima - rekao je Borjan za sajt "FK Crvena zvezda."

Nekadašnji kanadski reprezentativac je istakao da su disciplina i zajedništvo važan faktor u evropskim utakmicama.

- Evropske utakmice se ne dobijaju samo kvalitetom, već pre svega karakterom, disciplinom i verom u pobedu. Kopenhagen je ozbiljan protivnik, ali Zvezda nikada ne sme da uđe u utakmicu sa strahom ili osećajem da je neko bolji od nje. Mi smo 2019. godine pokazali da se veliki rezultati prave kada ekipa diše kao jedan. Presudno je da igrači veruju jedni drugima, da budu maksimalno koncentrisani i da se bore do poslednje sekunde. U Evropi nema lakih utakmica, ali nema ni nepobedivih protivnika.

Navijači Zvezde ne zaboravljaju njegove odbrane u tom dvomeču sa Kopenhagenom.

- Za mene je ogromna čast što sam imao priliku da budem deo istorije kluba kakav je Crvena zvezda. Taj grb sam uvek nosio sa ponosom, odgovornošću i ogromnom ljubavlju. Trofeji i pobede su važni, ali ono što ostaje zauvek jesu emocije i uspomene koje delite sa navijačima. Kada vidim da se i posle toliko godina priča o tim odbranama, znam da smo uradili nešto veliko. Posebno mi znači kada vidim decu koja pamte te trenutke ili žele da jednog dana stanu na gol Crvene zvezde. To je za mene najveće priznanje.

Za kraj je uputio poruku aktuelnim prvotimcima kluba sa "Marakane" pred duel sa danskim velikanom.

- Poručio bih im samo jedno, verujte u sebe, u svoje saigrače i u grb koji nosite. Predstavljate Crvenu zvezdu, klub sa ogromnom istorijom i armijom navijača koja živi za takve utakmice, podrška zvezdaša će mnogo značiti. Mi smo 2019. godine pokazali da ne postoji nemoguće kada imate srce, karakter i zajedništvo. Važno je da do poslednjeg sudijskog zvižduka verujete da možete da pobedite. Velike utakmice dobijaju oni koji imaju hrabrosti da preuzmu odgovornost kada je najvažnije – zaključio je Borjan.

Utakmica 2. kola Lige konferencije, Crvena zvezda - Kopenhagen igra se u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“