Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

18. 10. 2026. u 10:52

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ TIKET ZA NEDELjU

14.30 Jedinstvo Ub U19 - Voždovac U19 UG 3+ (1,45)

16.30 Duizburg - Viktorija Keln UG 3+ (1,45)
20.00 Tvente - Utreht UG 3+ (1,35)
3.00 Klub Amerika (Ž) - Pačuka (Ž) UG 3+ (1,31)

 Ukupna kvota: 3,72

 

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