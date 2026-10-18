3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
14.30 Jedinstvo Ub U19 - Voždovac U19 UG 3+ (1,45)
20.00 Tvente - Utreht UG 3+ (1,35)
3.00 Klub Amerika (Ž) - Pačuka (Ž) UG 3+ (1,31)
Ukupna kvota: 3,72
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