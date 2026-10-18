"NEBO OBOJENO U JARKO NARANDŽASTO" Rusi o najvećem napadu na Sankt Peterburg od Drugog svetskog rata
RANIJE je objavljeno da je u napadu na Sankt Peterburg jedna osoba poginula, a deset ih je povređeno.
SINOĆ je Sankt Peterburg pretrpeo najmasovniji napad dronovima još od Drugog svetskog rata.
Stanovnici nekoliko gradskih četvrti i obližnjih mesta izjavili su za „Rosijsku gazetu” da su se prve eksplozije dogodile oko 1:30 posle ponoći, a da su zastrašujući zvuci potrajali sve do jutra.
„Probudila me je tutnjava usred noći. U početku sam odbacio strah, misleći da je u pitanju nevreme sa grmljavinom”, kaže za naš list stanovnik Vsevoložska u Lenjingradskoj oblasti. „Ali onda sam čuo zvuk koji podseća na mopede, sasvim blizu moje kuće. Shvatio sam da su to dronovi.”
Stanovnici Tosnenskog okruga, Kirovska i Nevske Dubrovke prijavili su „Rosijskoj gazeti” eksplozije otprilike u isto vreme. Oni koji žive u jugozapadnim i centralnim delovima Sankt Peterburga navode da je buka počela nešto kasnije.
„Ja sam iz Kirovskog okruga. Oko 2:20 posle ponoći oglasile su se sirene”, kaže jedan od meštana. „Automatski sam upalio svetla, ali ona su počela da trepere. Pogledao sam kroz prozor – nebo je bilo narandžasto od velikog požara.”
Stanovnici Vasiljevskog ostrva javili su da su ostaci bespilotnih letelica pali u stambeni deo grada; prema njihovim rečima, veliki deo prostora u blizini 5. linije bio je prekriven komadićima stakla.
Ranije je objavljeno da je u napadu na Sankt Peterburg jedna osoba poginula, a deset ih je povređeno. U gradu gori skladište kompanije „Ozon”, a navodno je zatvoren i deo saobraćajnice „Zapadni brzi prečnik”.
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