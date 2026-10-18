"NEBO OBOJENO U JARKO NARANDŽASTO" Rusi o najvećem napadu na Sankt Peterburg od Drugog svetskog rata

RANIJE je objavljeno da je u napadu na Sankt Peterburg jedna osoba poginula, a deset ih je povređeno.

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SINOĆ je Sankt Peterburg pretrpeo najmasovniji napad dronovima još od Drugog svetskog rata.

Stanovnici nekoliko gradskih četvrti i obližnjih mesta izjavili su za „Rosijsku gazetu” da su se prve eksplozije dogodile oko 1:30 posle ponoći, a da su zastrašujući zvuci potrajali sve do jutra.

„Probudila me je tutnjava usred noći. U početku sam odbacio strah, misleći da je u pitanju nevreme sa grmljavinom”, kaže za naš list stanovnik Vsevoložska u Lenjingradskoj oblasti. „Ali onda sam čuo zvuk koji podseća na mopede, sasvim blizu moje kuće. Shvatio sam da su to dronovi.”

Ukrainian drones struck Saint Petersburg overnight, hitting Russia’s largest Baltic oil terminal, a VK data center, and a power substation. The strikes knocked VK services offline, and targeted a major cable-stayed bridge. Photos and videos: Telegram channels https://t.co/pFNeqGTI9p — KyivPost (@KyivPost) October 18, 2026

Stanovnici Tosnenskog okruga, Kirovska i Nevske Dubrovke prijavili su „Rosijskoj gazeti” eksplozije otprilike u isto vreme. Oni koji žive u jugozapadnim i centralnim delovima Sankt Peterburga navode da je buka počela nešto kasnije.

„Ja sam iz Kirovskog okruga. Oko 2:20 posle ponoći oglasile su se sirene”, kaže jedan od meštana. „Automatski sam upalio svetla, ali ona su počela da trepere. Pogledao sam kroz prozor – nebo je bilo narandžasto od velikog požara.”

Stanovnici Vasiljevskog ostrva javili su da su ostaci bespilotnih letelica pali u stambeni deo grada; prema njihovim rečima, veliki deo prostora u blizini 5. linije bio je prekriven komadićima stakla.

Ranije je objavljeno da je u napadu na Sankt Peterburg jedna osoba poginula, a deset ih je povređeno. U gradu gori skladište kompanije „Ozon”, a navodno je zatvoren i deo saobraćajnice „Zapadni brzi prečnik”.

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