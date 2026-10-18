NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
16.00 Žalgiris - Hegelman 1 (1,34)
19.15 Hapoel Ber-Ševa - Hapoel Jerusalim 1 (1,34)
Ukupna kvota: 2,66
Žalgiris - Hegelman
U poslednjem međusobnom susretu, odigranom u julu, Žalgiris je slavio sa 3:2 na gostujućem terenu, potvrdivši da ume da izađe na kraj sa ovim rivalom. Domaćinu su bodovi neophodni u borbi za Evropu, ima prednost svog terena, dok gosti već dugo ne znaju za pobedu. Sve to ide u prilog novom trijumfu Žalgirisa.
Astana - Kaspij Aktau
Astana u ovaj meč ulazi sa velikim samopouzdanjem posle pobede od 1:0 na gostovanju Ertisu iz Pavlodara. Posle 27 odigranih utakmica zauzima treće mesto sa 51 bodom i gol-razlikom 44:27, a borba za plasman u evropska takmičenja i dalje je u punom jeku. Posebno dobro igra na domaćem terenu, gde je u poslednja dva meča savladala Kajrat iz Almatija sa 1:0 i ubedljivo pobedila Jelimaj iz Semeja sa 4:0, ne primivši nijedan gol.
Hapoel Ber-Ševa - Hapoel Jerusalim
Hapoel Beer Ševa igra veoma dobro u domaćem prvenstvu i vezao je tri pobede bez primljenog gola. Savladao je Ironi Tiberijas sa 2:0, Kirijat Šmonu sa 1:0 i Hapoel Petah Tikvu sa 2:0. Posle šest odigranih utakmica zauzima četvrto mesto u izraelskoj Premijer ligi sa 13 bodova i gol-razlikom 10:7, ostajući u kontaktu sa vodećim ekipama. Iako je u evropskom meču protiv AZ Alkmara poražen sa 1:2, sada se ponovo okreće prvenstvenim obavezama, uzdajući se u sigurnu igru pred svojim navijačima.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
17. 10. 2026. u 10:00
IVAN KECOJEVIĆ: Nema pomoći za Albasete
17. 10. 2026. u 09:37
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
17. 10. 2026. u 09:12
PETAR PUAČA: Roma kreće u nove pobede
17. 10. 2026. u 09:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Denver se oglasio: Problemi za tim u kom nastupa Nikola Jokić
Oglasio se klub u kom nastupa Nikola Jokić.
17. 10. 2026. u 20:49
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)