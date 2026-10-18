Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

O.М.

18. 10. 2026. u 08:40

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Nedelja

16.00 Žalgiris - Hegelman 1 (1,34)

16.00 Astana - Kaspij Aktau 1  (1,48)
19.15 Hapoel Ber-Ševa - Hapoel Jerusalim 1 (1,34)

Ukupna kvota: 2,66

Žalgiris - Hegelman

U poslednjem međusobnom susretu, odigranom u julu, Žalgiris je slavio sa 3:2 na gostujućem terenu, potvrdivši da ume da izađe na kraj sa ovim rivalom. Domaćinu su bodovi neophodni u borbi za Evropu, ima prednost svog terena, dok gosti već dugo ne znaju za pobedu. Sve to ide u prilog novom trijumfu Žalgirisa.

Astana - Kaspij Aktau

Astana u ovaj meč ulazi sa velikim samopouzdanjem posle pobede od 1:0 na gostovanju Ertisu iz Pavlodara. Posle 27 odigranih utakmica zauzima treće mesto sa 51 bodom i gol-razlikom 44:27, a borba za plasman u evropska takmičenja i dalje je u punom jeku. Posebno dobro igra na domaćem terenu, gde je u poslednja dva meča savladala Kajrat iz Almatija sa 1:0 i ubedljivo pobedila Jelimaj iz Semeja sa 4:0, ne primivši nijedan gol.

Hapoel Ber-Ševa - Hapoel Jerusalim 

Hapoel Beer Ševa igra veoma dobro u domaćem prvenstvu i vezao je tri pobede bez primljenog gola. Savladao je Ironi Tiberijas sa 2:0, Kirijat Šmonu sa 1:0 i Hapoel Petah Tikvu sa 2:0. Posle šest odigranih utakmica zauzima četvrto mesto u izraelskoj Premijer ligi sa 13 bodova i gol-razlikom 10:7, ostajući u kontaktu sa vodećim ekipama. Iako je u evropskom meču protiv AZ Alkmara poražen sa 1:2, sada se ponovo okreće prvenstvenim obavezama, uzdajući se u sigurnu igru pred svojim navijačima.

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