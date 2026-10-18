BLOKADERI MU NISU DOZVOLILI DA DA INTERVJU! Šok tekst austrijskog lista o Iliji Srdanoviću: "Govori mnogo, ali ništa određeno"

AUSTRIJSKI nedeljnik „Profil“ objavio je članak pod naslovom „Mnogi protiv Vučića“, analizirajući takozvani studentski pokret.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Iako je autorka teksta otvoreno naklonjena blokaderima, zanimljivo je kako je u njemu opisala Iliju Srdanovića, prvog na studentskoj listi.

Naime, njega je novinarka austrijskog nedeljnika srela u Nišu i istakla da je „srećna okolnost što njegove intervjue odobrava studentski odbor za medije“.

Ona je prvo tražila intervju s njim, ali su blokaderske vođe to odbile, uz napomenu da bi rado organizovale susret s nekim drugim, što nam govori da ni sami blokaderi nemaju poverenja u govorničke sposobnosti Ilije Srdanovića.

- Ali preko lokalnih kontakata susret ipak uspeva, pa tako Srdanović, 56-godišnji visok muškarac kratke prosede kose, sedi na sofi i spremno priča o svom životu - piše „Profil“.

- Na pitanje da li upravo razgovaramo s budućim predsednikom Vlade Srbije, Srdanović daje dvominutni, zamršeni odgovor. Govori mnogo, ali ništa određeno - piše novinarka.

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