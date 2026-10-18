Politika

BLOKADERI MU NISU DOZVOLILI DA DA INTERVJU! Šok tekst austrijskog lista o Iliji Srdanoviću: "Govori mnogo, ali ništa određeno"

Новости онлајн

18. 10. 2026. u 11:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AUSTRIJSKI nedeljnik „Profil“ objavio je članak pod naslovom „Mnogi protiv Vučića“, analizirajući takozvani studentski pokret.

БЛОКАДЕРИ МУ НИСУ ДОЗВОЛИЛИ ДА ДА ИНТЕРВЈУ! Шок текст аустријског листа о Илији Срдановићу: Говори много, али ништа одређено

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Iako je autorka teksta otvoreno naklonjena blokaderima, zanimljivo je kako je u njemu opisala Iliju Srdanovića, prvog na studentskoj listi.

Naime, njega je novinarka austrijskog nedeljnika srela u Nišu i istakla da je „srećna okolnost što njegove intervjue odobrava studentski odbor za medije“.

Ona je prvo tražila intervju s njim, ali su blokaderske vođe to odbile, uz napomenu da bi rado organizovale susret s nekim drugim, što nam govori da ni sami blokaderi nemaju poverenja u govorničke sposobnosti Ilije Srdanovića.

- Ali preko lokalnih kontakata susret ipak uspeva, pa tako Srdanović, 56-godišnji visok muškarac kratke prosede kose, sedi na sofi i spremno priča o svom životu - piše „Profil“.

- Na pitanje da li upravo razgovaramo s budućim predsednikom Vlade Srbije, Srdanović daje dvominutni, zamršeni odgovor. Govori mnogo, ali ništa određeno - piše novinarka.

Bonus video:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AUSTRIJSKI NEDELJNIK: Dok su mladi u Francuskoj na ulici, generacija Zed u Srbiji tri koraka ispred
Politika

0 4

AUSTRIJSKI NEDELJNIK: Dok su mladi u Francuskoj na ulici, generacija Zed u Srbiji tri koraka ispred

ČAK i austrijski nedeljnik koji najpohvalnije piše o blokaderima i "Studentskoj listi" kaže da Srdanović ne zna šta priča. Može se zaključiti i da "Studentska lista" Srdanoviću ne dozvoljava da govori jer se iz teksta vidi da su rekli da bi mogli da im organizuju razgovor, ali sa nekim drugim (bilo ko osim Srdanovića). Ipak su Austrijanci nabasali na Srdanovića, i razgovarali sa njim.

18. 10. 2026. u 10:34

Politika
Tenis
Fudbal
Bomba je eksplodirala! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)