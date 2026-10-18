BLOKADERI MU NISU DOZVOLILI DA DA INTERVJU! Šok tekst austrijskog lista o Iliji Srdanoviću: "Govori mnogo, ali ništa određeno"
AUSTRIJSKI nedeljnik „Profil“ objavio je članak pod naslovom „Mnogi protiv Vučića“, analizirajući takozvani studentski pokret.
Iako je autorka teksta otvoreno naklonjena blokaderima, zanimljivo je kako je u njemu opisala Iliju Srdanovića, prvog na studentskoj listi.
Naime, njega je novinarka austrijskog nedeljnika srela u Nišu i istakla da je „srećna okolnost što njegove intervjue odobrava studentski odbor za medije“.
Ona je prvo tražila intervju s njim, ali su blokaderske vođe to odbile, uz napomenu da bi rado organizovale susret s nekim drugim, što nam govori da ni sami blokaderi nemaju poverenja u govorničke sposobnosti Ilije Srdanovića.
- Ali preko lokalnih kontakata susret ipak uspeva, pa tako Srdanović, 56-godišnji visok muškarac kratke prosede kose, sedi na sofi i spremno priča o svom životu - piše „Profil“.
- Na pitanje da li upravo razgovaramo s budućim predsednikom Vlade Srbije, Srdanović daje dvominutni, zamršeni odgovor. Govori mnogo, ali ništa određeno - piše novinarka.
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