"MOJI VELIKI SNOVI UVEK ĆE POBEĐIVATI!" Ovako Vučić govori o porodici, političkim borbama i velikim planovima za Srbiju!

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostovao je sinoć u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, gde je sa voditeljkom Jelenom Pejović razgovarao o privatnom životu, odrastanju, političkoj karijeri, teškim državničkim odlukama, ali i planovima za budućnost Srbije.

Foto: Instagram/avucic

Tokom razgovora osvrnuo se na brojne izazove sa kojima se suočavao prethodnih godina, govorio o odnosu prema političkim protivnicima, velikim infrastrukturnim projektima i ekonomskim reformama, a posebno emotivan bio je kada je pričao o svojoj porodici.

O porodici: Znam šta govore Vukanu, majka je mnogo propatila

Jedan od najemotivnijih delova razgovora bio je posvećen njegovim najbližima. Vučić je priznao da teško podnosi kada se politički napadi odražavaju na njegovu decu i majku Angelinu.

Govoreći o devetogodišnjem sinu Vukanu, istakao je da pokušava da ga zaštiti od političkih sukoba i priča koje čuje u školi, ali da u tome ne uspeva u potpunosti.

Posebno ga, kako je rekao, bole napadi na majku, za koju je naveo da je tokom prethodnih godina prošla kroz izuzetno teške trenutke.

- Nadam se da sam uspeo da učinim nešto da druge majke u Srbiji ne prolaze na takav način kao što je moja majka prošla - poručio je Vučić.

Od Zvezdine tribine do političke karijere

Vučić se prisetio detinjstva, odlazaka na utakmice Crvene zvezde i iskustava sa navijačkih tribina, koja su, prema njegovim rečima, značajno oblikovala njegov karakter.

Ispričao je da je prvi put pobegao iz škole kako bi otišao na utakmicu sa svega 12 godina, kao i da je tokom navijačkih sukoba naučio koliko su važni prijateljstvo, hrabrost i zaštita slabijih.

Otkrio je i da mu politika prvobitno nije bila životni cilj, već da je sanjao da postane advokat. Majka ga je podsticala da čita i uči, ali je njegov život 1993. godine krenuo drugim putem.

O Šešelju, Krajini i prvim političkim koracima

Govoreći o ulasku u politiku, Vučić je ispričao da je sve počelo nakon jedne tribine na Novom Beogradu, gde je postavio pitanje o Vens-Ovenovom planu. Ubrzo je pristupio Srpskoj radikalnoj stranci i upoznao Vojislava Šešelja.

Prisetio se i pada Krajine 1995. godine, koji su on i njegov brat Andrej veoma teško podneli. Naveo je da je tada imao nesuglasice sa Šešeljem zbog načina reagovanja na događaje, ali da danas neke njegove tadašnje stavove bolje razume.

Govorio je i o periodu kada je bio ministar informisanja, priznajući da je tadašnji zakon o informisanju bio loš i da ga danas ne bi ponovo doneo.

O protestima i političkim protivnicima

Vučić je ocenio da je tokom gotovo čitavog perioda na vlasti bio izložen političkim pritiscima i protestima, navodeći da je vremenom naučio da podnosi kritike i napade.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da se demonstranti danas okupljaju na mestima poput Savskog trga i Slavije, čijoj su se obnovi i uređenju, prema njegovim rečima, pojedini protivnici ranije protivili.

Istakao je da sebe od političkih protivnika razlikuje po tome što, kako smatra, razmišlja o budućim projektima i razvoju zemlje, dok je njihov glavni cilj dolazak na vlast.

- Moji veliki snovi uvek će pobeđivati nemanje njihovih snova - poručio je Vučić.

O prugama, putevima i letu za Njujork

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Vučić je posebno izdvojio brze pruge, auto-puteve i direktnu avionsku liniju između Beograda i Njujorka.

Ispričao je i zanimljivu anegdotu o susretu sa mladićem u avionu koji nije želeo da razgovara sa njim, ali je koristio liniju za čije se uvođenje, kako je naveo, lično zalagao.

Prisetio se i poruke studenata koji su tokom protesta zahvalili na izgradnji pruge kojom mogu lakše da putuju na demonstracije protiv njega.

Vučić je naglasio da mu je važno što građani koriste izgrađenu infrastrukturu, bez obzira na to da li ga politički podržavaju.

O smanjenju penzija i spasavanju državnih finansija

Jedna od tema bile su ekonomske mere iz 2014. godine, uključujući smanjenje penzija i plata u javnom sektoru.

Vučić je naveo da je tada država bila u veoma teškoj finansijskoj situaciji i da nije bilo dovoljno novca ni za redovnu isplatu penzija. Prema njegovim rečima, odluku o smanjenju primanja doneo je svestan velikog političkog rizika.

Otkrio je i da je zbog tih mera imao teške razgovore sa roditeljima, kojima su takođe bile smanjene penzije.

Ocenio je da su rezultati ekonomskih reformi počeli da se vide od 2018. godine i da su te odluke omogućile kasniji ekonomski napredak Srbije.

O poplavama i koronavirusu

Vučić se prisetio i velikih poplava u Obrenovcu 2014. godine, kada je, kako je rekao, nastojao da lično pomogne ugroženim građanima.

Priznao je da bi danas neke stvari organizovao drugačije, jer je tokom godina shvatio da želja da se problemi reše što brže može dovesti do organizacionih poteškoća.

Govoreći o pandemiji koronavirusa, istakao je da je prioritet bio spasavanje ljudskih života i nabavka respiratora, vakcina i druge medicinske opreme.

Opisao je i probleme u nabavci opreme, navodeći da su pojedine države i kompanije preusmeravale već plaćene pošiljke onima koji ponude više novca.

O Generalštabu i odnosima sa Amerikom

Govoreći o projektu Generalštaba, Vučić je objasnio da je njegova namera bila da se prostor obnovi, izgradi muzej posvećen žrtvama NATO bombardovanja i privuče velika američka investicija.

Naveo je da je plan uključivao hotel i komercijalne sadržaje, koji bi, prema njegovoj oceni, dodatno doprineli razvoju turizma i privrede.

Osvrnuo se i na kritike koje su pratile projekat, priznajući da je u razgovorima sa predstavnicima institucija koristio oštre reči, ali je odbacio tvrdnje da je imao lični interes.

- Problem im je jer ono što sam radio, ja nisam radio za sebe, nego za svoj narod - rekao je Vučić.

Veliki planovi za Srbiju: Energetika, zdravstvo i obrazovanje

Na kraju razgovora Vučić je govorio o planovima za narednih pet godina, posebno ističući ulaganja u energetiku, zdravstvo, obrazovanje, kanalizacionu mrežu i vodosnabdevanje.

Prema njegovim rečima, samo za dodatna ulaganja u energetiku biće potrebno oko 50 milijardi evra.

Najavio je i potrebu za izgradnjom nove onkološke klinike, nabavkom medicinske opreme i unapređenjem prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti.

Istakao je da su pred Srbijom veliki finansijski i razvojni izazovi, ali da je njegov cilj da nastavi realizaciju projekata koji će, kako smatra, dugoročno unaprediti život građana.

(24sedam)