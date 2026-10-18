Svet

IRAN NE GUBI VREME POSLE KRVAVIH UDARA! Novi ministar odbrane dobio podršku parlamenta

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 12:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLANICI iranskog parlamenta su danas većinom glasova izabrali Mehrdada Ahlakija Ketabčija za ministra odbrane, preneli su iranski mediji.

ИРАН НЕ ГУБИ ВРЕМЕ ПОСЛЕ КРВАВИХ УДАРА! Нови министар одбране добио подршку парламента

foto: HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Ketabči je izabran za ministra odbrane sa 237 glasova ‘za’, 15 protiv i bez uzdržanih od ukupno 277 prisutnih poslanika, javila je agencija Tasnim.

On je 15. ministar odbrane i podrške Oružanim snagama Islamske Republike Iran, a na toj poziciji zamenio je Šahida Nasirzadeha koji je poginuo u američko-izraelskim napadima u februaru ove godine.

Prethodno je odgovarao na pitanja poslanika u vezi sa svojim planovima i kvalifikacijama.

Sednicom je predsedavao predsednik parlamenta, Mohamed Baker Kalibaf. Predsednik Masud Pezeškijan je takođe u obraćanju branio planove predloženog ministra.

Ahlaki Ketabči je predstavljen parlamentu 4. oktobra, uz pismo Pezeškijana, i predložen kao naredni ministar odbrane.

On je prošle nedelje objasnio svoje planove parlamentarcima na dva sastanka i saslušao njihova mišljenja.

Takođe se nedavno sastao sa komandantima vojske i Iranske Revolucionarne garde (IRGC) i saslušao njihove zabrinutosti. Članovi parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost odobrili su planove koje je predložio ministar odbrane Mehrdad Ahlaki Ketabči, navela je iranska agencija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bomba je eksplodirala! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)