IRAN NE GUBI VREME POSLE KRVAVIH UDARA! Novi ministar odbrane dobio podršku parlamenta
POSLANICI iranskog parlamenta su danas većinom glasova izabrali Mehrdada Ahlakija Ketabčija za ministra odbrane, preneli su iranski mediji.
Ketabči je izabran za ministra odbrane sa 237 glasova ‘za’, 15 protiv i bez uzdržanih od ukupno 277 prisutnih poslanika, javila je agencija Tasnim.
On je 15. ministar odbrane i podrške Oružanim snagama Islamske Republike Iran, a na toj poziciji zamenio je Šahida Nasirzadeha koji je poginuo u američko-izraelskim napadima u februaru ove godine.
Prethodno je odgovarao na pitanja poslanika u vezi sa svojim planovima i kvalifikacijama.
Sednicom je predsedavao predsednik parlamenta, Mohamed Baker Kalibaf. Predsednik Masud Pezeškijan je takođe u obraćanju branio planove predloženog ministra.
Ahlaki Ketabči je predstavljen parlamentu 4. oktobra, uz pismo Pezeškijana, i predložen kao naredni ministar odbrane.
On je prošle nedelje objasnio svoje planove parlamentarcima na dva sastanka i saslušao njihova mišljenja.
Takođe se nedavno sastao sa komandantima vojske i Iranske Revolucionarne garde (IRGC) i saslušao njihove zabrinutosti. Članovi parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost odobrili su planove koje je predložio ministar odbrane Mehrdad Ahlaki Ketabči, navela je iranska agencija.
(Tanjug)
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