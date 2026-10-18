JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedelja
14.00 Karlskrona - Rape GOIF 1 (1,20)
20.00 Tvente - Utreht 1 (1,37)
Ukupna kvota: 2,25
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