Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

О.М.

18. 10. 2026. u 10:31 >> 10:40

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

14.00 Karlskrona - Rape GOIF 1 (1,20)

14.30 RB Salcburg - Altah 1 (1,37)
20.00 Tvente - Utreht 1 (1,37)

Ukupna kvota: 2,25

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