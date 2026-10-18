OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Nedelja
12.15 Zvole - GA Igls GG (1,44)
14.00 Dnepr Mogilev - BATE Borisov GG (1,83)
Ukupna kvota: 4,79
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