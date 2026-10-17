Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

17. 10. 2026. u 10:00

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Subota

15.00 Slavija Prag - Hradec Kralove |1-3&||1+ (1.60)

20.45 Troa - Lans |1-3&||1-3 (1.88)
20.45 Roma - Đenova D 2-4 (1.77)

Ukupna kvota: 5.32

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