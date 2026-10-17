PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Subota
15.00 Slavija Prag - Hradec Kralove |1-3&||1+ (1.60)
20.45 Roma - Đenova D 2-4 (1.77)
Ukupna kvota: 5.32
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BOJAN ZAJIĆ: Sudije iznervirale Molde
17. 10. 2026. u 08:35
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
17. 10. 2026. u 08:21
DRAGAN VUKMIR: Njiređihaza, konačno
17. 10. 2026. u 08:15
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
17. 10. 2026. u 08:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)