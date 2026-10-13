TRI ZEMLJE, JEDAN NAROD, JEDNA PESMA: Studenti iz Srpske, Srbije i Crne Gore zaorili „Ruzmarin“ na Jahorini (VIDEO)
NEDELjKO Elek je na društvenoj mreži Iks podelio smimak studenata iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore koji na Jahorini složno pevaju pesmu „Ruzmarin“.
- Studenti iz Srpske, Srbije i Crne Gore na Jahorini večeras pjevaju „Ruzmarin“!
Podrška patriotskoj Srbiji i zajedništvu našeg naroda! - napisao je Elek.
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