Politika

TRI ZEMLJE, JEDAN NAROD, JEDNA PESMA: Studenti iz Srpske, Srbije i Crne Gore zaorili „Ruzmarin“ na Jahorini (VIDEO)

В.Н.

13. 10. 2026. u 08:44

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NEDELjKO Elek je na društvenoj mreži Iks podelio smimak studenata iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore koji na Jahorini složno pevaju pesmu „Ruzmarin“.

ТРИ ЗЕМЉЕ, ЈЕДАН НАРОД, ЈЕДНА ПЕСМА: Студенти из Српске, Србије и Црне Горе заорили „Рузмарин“ на Јахорини (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@NedeljkoElek

- Studenti iz Srpske, Srbije i Crne Gore na Jahorini večeras pjevaju „Ruzmarin“!

Podrška patriotskoj Srbiji i zajedništvu našeg naroda! - napisao je Elek.

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