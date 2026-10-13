ZEMLJOTRES U CIRIHU: Đani Infantino u centru skandala zbog tajnih milionskih isplata!

Svetska fudbalska javnost ponovo je potresena optužbama o finansijskim malverzacijama u samom vrhu FIFA.

Credit: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Istraživačka priča uglednog britanskog lista The Times otkrila je da je aktuelni predsednik krovne fudbalske organizacije, Đani Infantino, pored zvanično deklarisanih prihoda primio i tajne milionske iznose koji su potpuno izostavljeni iz zvaničnog godišnjeg izveštaja saveza.

Zvanični podaci FIFA za 2024. godinu pokazuju da je Infantino inkasirao 4,59 miliona evra na ime plate i redovnih bonusa. Međutim, uvid u finansijsku dokumentaciju američke kompanije FWC2026 US Inc, koja je osnovana sa isključivim ciljem organizacije Svetskog prvenstva u Severnoj Americi, otkriva paralelne tokove novca.

Prema tim dokumentima, Infantinu je preko ove firme isplaćeno dodatnih 1,57 miliona evra. Od te sume, oko 560.000 evra se vodi pod kategorijom „ostale naknade“, koje je po zakonu bio dužan da prijavi u okviru osnovnog ugovora.

Što je još alarmantnije, izvori bliski istrazi tvrde da ovo nije izolovan slučaj. Sumnja se da je Infantino slične, pa čak i veće iznose na ime skrivenih bonusa primao i tokom 2025. i 2026. godine.

Bivši predsednik FIFA odbora za upravljanje, Migel Maduro, oštro je reagovao na ove podatke istakavši da je reč o direktnom i grubom kršenju statuta saveza. Maduro je javno pozvao na hitno pokretanje nezavisne istrage.

Prema njegovim rečima, statut FIFA izričito nalaže da primanja predsednika, članova veća i generalnog sekretara moraju biti transparentna i javno objavljena, a nikakve povezane kompanije ne bi smele da isplaćuju „skrivene oblike naknada“ mimo znanja pododbora za plate.

Otvaranje ove finansijske Pandorine kutije pokrenulo je i lavinu pitanja o Infantinovom ultraluksuznom stilu života u Sjedinjenim Američkim Državama. Istražitelji pokušavaju da utvrde da li su ove neprijavljene naknade korišćene za finansiranje zakupa privatne vile uz more na ekskluzivnom ostrvlju Sanset Ajlands u Majamiju. Reč je o nekretnini koju je 2023. godine za vrtoglavih 24,2 miliona evra kupio bivši izvršni direktor Gugla, Erik Šmit. Iako je Šmitov portparol potvrdio da je Infantino iznajmljivao vilu tri godine po tržišnoj ceni, FIFA je odbila da komentariše da li su dodatne isplate povezane sa ovim troškovima.

Pored vile, pod lupom je i sumnjiva kupovina luksuznog stana u Majamiju u jesen 2025. godine, vrednog 7,7 miliona evra (nekadašnje vlasništvo pevača Marka Antonija). Stan je kupila misteriozna kompanija Shadi LLC, a izvori ukazuju da ime firme zapravo krije akronim sastavljen od početnih slova imena Infantinovih ćerki i njegovog prezimena.

Dokumentacija do koje je došao britanski list otkriva i dalekosežne političke ambicije prvog čoveka FIFA. Infantino je navodno planirao da po isteku predsedničkog mandata 2031. godine pređe na čelo novoformirane organizacije FIFA Forward Enterprise. Na toj poziciji bila mu je namenjena astronomska godišnja plata od čak 26,8 miliona evra. Od ovog megalomanskog projekta se odustalo u poslednjem trenutku, nakon što je Evropska fudbalska unija (UEFA) zapretila radikalnim merama i potpunim bojkotom.

Iz sedišta FIFA u Cirihu stiglo je šturo saopštenje u kojem se navodi da o primanjima predsednika odlučuje pododbor za plate, te da su sve poreske obaveze prijavljene američkim vlastima. Ključni odgovor na pitanje zašto milionski iznosi nisu uvršteni u godišnji finansijski izveštaj dostupan javnosti – i dalje je izostao.

Uprkos sve glasnijim pozivima opozicije i javnosti da podnese ostavku, Đani Infantino ne pokazuje nameru da se povuče. Naprotiv, on već uveliko priprema teren za novu kandidaturu na izborima koji su zakazani za mart, dok rok za zvanične prijave kandidata ističe 18. novembra.





