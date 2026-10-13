U RUMI POTPUNO ZAOKRUŽEN SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM Pavkov: "Sve javne ustanove se greju na gas, a uklonjena je i nesanitarna deponija"
MINISTARKA u tehničkom mandatu Sara Pavkov je JKP-u „Komunalac“ u Rumi uručila ključeve novog kamiona, jer je komunalna infrastruktura, kako je rekla, žila kucavica u svim lokalnim samoupravama.
- Ruma gravitira ka Regionalnom centru „Srem-Mačva“, a uz dva podizača koji smo za njih nedavno obezbedili i još jedan kamion koji će dobiti, podižemo sistem upravljanja otpadom na najviši nivo. Ne postoji ni jedno naseljeno mesto niti selo u okviru opštine Ruma koje nema obezbeđen kontejner i organizovano odvoženje otpada. U ovoj opštini smo u potpunosti zaokružili sistem upravljanja otpadom - rekla je Pavkov. Čestitam Opštini Ruma jer smo zajedno rešili i pitanje zagađenja kvaliteta vazduha, sve javne ustanove se greju na gas - rekla je Pavkov.
Pavkov je istakla da je zajedničkim radom očišćeno ruglo koje je mučilo građane i sve koji ovuda prolaze, a to je nesanitarna deponija, koja je po svim standardima sanirana i rekultivisana i sada se umesto nje, na oduševljenje svih, nalazi prelepa zelena površina.
- Ruma je zaista pravi primer, na koji mogu da se ugledaju i ostale lokalne samouprave - navela je Pavkov.
(Dnevnik)
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