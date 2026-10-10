JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila tri "sigurice".
Jučerašnji sigurica tiket prošao je bez problema i čitaocima TIP Novosti koji su ga prepisali doneo 2,41 put uloženi novac. Taj dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
"SIGURICA" TIKET ZA SUBOTU
12.30 Buriram - Rajong 1 (1,22)
20.45 Genk - Kortrijk 1 (1,44)
Ukupna kvota: 2,09
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