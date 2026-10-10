Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

10. 10. 2026. u 10:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila tri "sigurice".

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Laurent Lairys / PsnewZ / Profimedia

Jučerašnji sigurica tiket prošao je bez problema i čitaocima TIP Novosti koji su ga prepisali doneo 2,41 put uloženi novac. Taj dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

"SIGURICA" TIKET ZA SUBOTU

12.30 Buriram - Rajong 1 (1,22)

15.30 Augzburg - Bajern M. 1 (1,19)
20.45 Genk - Kortrijk 1 (1,44)

Ukupna kvota: 2,09

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Putin objasnio Trampu: Zašto Rusija NEĆE pregovarati sa Ukrajinom
Svet

0 0

Putin objasnio Trampu: Zašto Rusija NEĆE pregovarati sa Ukrajinom

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin preneo je tokom telefonskog razgovora američkom predsedniku Donaldu Trampu da je Ukrajina potkopala mogućnost nastavka direktnih mirovnih pregovora, nakon što je pokrenula napad dronovima na Rusiju za vreme izbora za državnu Dumu, izjavio je danas Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.

10. 10. 2026. u 08:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"