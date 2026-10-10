PETAR PUAČA: Lacio ne koči

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

Photo: AllShotLive / Sipa USA / Profimedia

MOJ TIP

subota,

Đenova - Fiorentina 0-3

Inter - Parma 1

Napoli - Frozinone 1

nedelja,

Komo - Roma GG

LACIO - MONCA 1

Leće - Bolonja GG3+

Sasuolo - Milan 2-3

Kaljari - Juventus 0-2

ponedeljak,

ATALANTA - VENECIJA 1

Torino - Uduneze GG

Lacio blista, sa Romom i Interom nalazi se na deobi prvog mesta. Gatuzov tim neće prikočiti ni protiv Monce, u prvom meču nastavka prvenstva na svom terenu.

Trijumf pred svojim pristalicama očekujem još i od Atalante, koja u svom Bergamu ne želi novu rasprodaju bodova.