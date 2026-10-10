I OVO SMO PROŠLI: Evo subotnjeg 3+ tiketa - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Naši jučerašnji predlozi su svi došli 3+, a bilo je bogami i ozbiljnih goleada (Penarosa - Folgore Falčano je završilo 1:5, Reding U21 - Norič U21 2:3), što možete da "čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tip Novosti:
3+ tiket za subotu
15.00 San Đovani - Tre Fjori UG 3+ (1,42)
15.30 Lifering - Šturm "2" UG 3+ (1,30)
18.00 Cirih - Tun UG 3+ (1,40)
Ukupna kvota: 4,08
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