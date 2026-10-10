Tip fudbal

I OVO SMO PROŠLI: Evo subotnjeg 3+ tiketa - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

О.М.

10. 10. 2026. u 10:55

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

И ОВО СМО ПРОШЛИ: Ево суботњег 3+ тикета - на овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

Naši jučerašnji predlozi su svi došli 3+, a bilo je bogami i ozbiljnih goleada (Penarosa - Folgore Falčano je završilo 1:5, Reding U21 - Norič U21 2:3), što možete da "čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tip Novosti:

3+ tiket za subotu


14.00 Velbose - Holbaek IB UG 3+ (1,58)
15.00 San Đovani - Tre Fjori UG 3+ (1,42)
15.30 Lifering - Šturm "2" UG 3+ (1,30)
18.00 Cirih - Tun UG 3+ (1,40)

 Ukupna kvota: 4,08

 

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