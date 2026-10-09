Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

Olja Mrkić

09. 10. 2026. u 09:55

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REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila četiri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

Tanjug/AP Photo/Jon Super

"SIGURICA" TIKET ZA PETAK

16.00 Pakhtakor Taškent - Bunjodkor 1 (1,21)

16.00 USM Blida - ESM Kolea 1 (1,32)
18.00 Karmiotisa - Omonija Nikozija 2 (1,20)
19.00 Galatasaraj - Kasimpaša 1 (1,27)

Ukupna kvota: 2,41

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