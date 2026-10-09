Pobeda šampiona se ne dovodi u pitanje, ali sa koliko razlike? Azijski hendikep daj odgovor na ovo pitanje

PSV nije pokrio hendikep −2 u osam od poslednjih deset međusobnih susreta

Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Azijski hendikep je tržište fudbalskog klađenja gde jedan tim dobija virtuelnu prednost ili nedostatak pre početka.

Popularan je jer nudi dva suprotstavljena izbora i može smanjiti ili potpuno ukloniti efekat nerešenog ishoda, u zavisnosti od vrednosti hendikepa.

TIP vam je za danas pripremio utakmicu holandske lige PSV - Herenven gde "gađamo" dvojku na Herenven uz azijski hendikep

PSV je dobio sedam od poslednjih deset prvenstvenih utakmica, uz dva remija i jedan poraz, ali statistika ne ide u prilog ubedljivom trijumfu domaćina.

Herenven je pokrio azijski hendikep +2 u poslednja četiri meča zaredom, u osam od prethodnih deset i u 16 od poslednjih 20 utakmica.

S druge strane, PSV nije pokrio hendikep −2 u osam od poslednjih deset međusobnih susreta, pa bi gosti mogli da izbegnu ubedljiv poraz.

Takođe, očekuje se da će gosti postići bar jedan pogodak, što znači da PSV mora da postigne četiri gola da bi ova opklada bila gubitna, dok se u slučaju pobede domaćina od 3:1 ulog vraća.To je i osnovna razlika između azijskog i običnog (neki ga zovu evropski) hendikepa, jer bi u običnom i na 3:1 naš singl pao.

NAŠ TIP: Herenven AX+2 (kvota 2,00)