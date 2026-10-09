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PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto na maksimali

Žarko Urošević

09. 10. 2026. u 10:53

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* Bivši trener Nasionala, tipuje dve lige Portugalije

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ: Порто на максимали

Joao Gregorio/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

PORTUGALIJA 1

Moreirense – Žil Visente 1X

Braga – Sporting X2

Kasa Pija – Santa Klara 1X

MARITIMO – PORTO 2

Akademiko V. – Estoril X2

Rio Ave – Nasional 1X

BENFIKA – GIMARAEŠ 1

Arouka – Amadora 1X

Famalikao – Alverka 1X

PORTUGALIJA 2

Penafiel – AVS 1X

Tondela – Torense 1X

Amarante – Portimonense 1X

Leišoeš – Porto B 1

Vizela – Sporting B 1

A. Luštenau – Šaveš 1X

Farense – Feirense 1

Leirija – Akademika 1X

Od starta prvenstva sedam vezanih pobeda ima Porto i beži pet bodova drugoplasiranoj Benfiki. Iako ga već u sredu čeka gostovanje Betisu u Ligi šampiona, lider će se potruditi da pre toga nastavi maksimalan učinak u šampionatu i savlada Maritimo. Ima i nekoliko dobrih kečeva iz druge lige, to su pre svih Lešoeš i Vizela.

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