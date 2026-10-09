PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto na maksimali
* Bivši trener Nasionala, tipuje dve lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Moreirense – Žil Visente 1X
Braga – Sporting X2
Kasa Pija – Santa Klara 1X
MARITIMO – PORTO 2
Akademiko V. – Estoril X2
Rio Ave – Nasional 1X
BENFIKA – GIMARAEŠ 1
Arouka – Amadora 1X
Famalikao – Alverka 1X
PORTUGALIJA 2
Penafiel – AVS 1X
Tondela – Torense 1X
Amarante – Portimonense 1X
Leišoeš – Porto B 1
Vizela – Sporting B 1
A. Luštenau – Šaveš 1X
Farense – Feirense 1
Leirija – Akademika 1X
Od starta prvenstva sedam vezanih pobeda ima Porto i beži pet bodova drugoplasiranoj Benfiki. Iako ga već u sredu čeka gostovanje Betisu u Ligi šampiona, lider će se potruditi da pre toga nastavi maksimalan učinak u šampionatu i savlada Maritimo. Ima i nekoliko dobrih kečeva iz druge lige, to su pre svih Lešoeš i Vizela.
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