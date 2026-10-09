DRAGAN ŽILIĆ: Dortmund i Frajburg silni na svom terenu

* Trener golmana u Nemačko, tipuje parove Bundesligej

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

MOJ TIP

petak,

DORTMUND - VERDER 1&3+

subota,

Augzburg - Bajern 2+1&2

Hofenhajm - Hamburg 1X&2-4

Majnc - Leverkuzen X

Paderborn - Štutgart 2

Union Berlin - Elverzberg 4+

nedelja,

Keln - M`gladbah GG&3+

FRAJBURG - ŠALKE 1&3+

Prvi i poslednji par izdvajam kao fikseve, jer su Dortmund i Frajburg izrazito domaćinske ekipe - pred svojim navijačima u dosadašnjem toku prvenstvu nemaju grešku. Njihovi rivali Verder i Šalke nemaju kvalitet da u prvim mečevima posle reprezentativne pauze nateraju ovaj tandem na prve kikseve.

Neće biti iznenađenje i ako oba ova susreta završe goleadama.