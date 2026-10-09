DRAGAN ŽILIĆ: Dortmund i Frajburg silni na svom terenu
* Trener golmana u Nemačko, tipuje parove Bundesligej
MOJ TIP
petak,
DORTMUND - VERDER 1&3+
subota,
Augzburg - Bajern 2+1&2
Hofenhajm - Hamburg 1X&2-4
Majnc - Leverkuzen X
Paderborn - Štutgart 2
Union Berlin - Elverzberg 4+
nedelja,
Keln - M`gladbah GG&3+
FRAJBURG - ŠALKE 1&3+
Prvi i poslednji par izdvajam kao fikseve, jer su Dortmund i Frajburg izrazito domaćinske ekipe - pred svojim navijačima u dosadašnjem toku prvenstvu nemaju grešku. Njihovi rivali Verder i Šalke nemaju kvalitet da u prvim mečevima posle reprezentativne pauze nateraju ovaj tandem na prve kikseve.
Neće biti iznenađenje i ako oba ova susreta završe goleadama.
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