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PREMINUO GORAN BARE

Novosti online

09. 10. 2026. u 15:22

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GORAN Bare, legendarni jugoslovenski i hrvatski muzičar i vođa grupe Majke, preminuo je u 62. godini, javlja Večernji list.

ПРЕМИНУО ГОРАН БАРЕ

Foto: Jutjub printskrin/Goran Bare & Majke CroRec Official

Ovu vest za Večernji su potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš. Članovi benda našli su ga danas oko 13 sati kako beživotno leži u svom stanu.

Nažalost, Goran više nije disao. Njih dvojica su ga poslednjih pet godina pokušali da nagovore na lečenje i suočavanje sa zdravstvenim problemima. Nažalost, bezuspešno.

Uskoro opširnije

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