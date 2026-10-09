PREMINUO GORAN BARE

GORAN Bare, legendarni jugoslovenski i hrvatski muzičar i vođa grupe Majke, preminuo je u 62. godini, javlja Večernji list.

Foto: Jutjub printskrin/Goran Bare & Majke CroRec Official

Ovu vest za Večernji su potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš. Članovi benda našli su ga danas oko 13 sati kako beživotno leži u svom stanu.

Nažalost, Goran više nije disao. Njih dvojica su ga poslednjih pet godina pokušali da nagovore na lečenje i suočavanje sa zdravstvenim problemima. Nažalost, bezuspešno.

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