ANA BRNABIĆ: Glasanjem za SL omogućavate da se Srbija vrati u 2012. godinu
TAKO je - glasanjem za Studentsku listu omogućavate da se Srbija vrati u 2012. godinu, kaže Ana Brnabić!
- Sve su lepo rekli u svom spotu. Svi koji su vodili Srbiju do 2012. će je ponovo voditi (još jedna potvrda da je ovo Pajtićeva i Petrovićeva lista, uz veliku podršku i potporu iz regiona), sve što smo živeli tada (nezaposlenost 26% i nezaposlenost mladih preko 51% zatim plate od 330 evra i penzije od 200 evra) živećemo ponovo, uz ekstra bonus jahanja, šišanja, jurenja i ostalih stvari koje nam obećavaju. Dakle - ako želite da se Srbija vrati u 2012. godinu, glasajte za Studentsku listu! - navela je ona na Iksu.
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