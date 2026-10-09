TRI OSOBE POGINULE, IMA I POVREĐENIH: Huti izveli stravičan napad na aerodrom u Rijadu (VIDEO)

TROJE državljana Saudijske Arabije je poginulo, a veći broj ljudi je povređen u dva napada na Međunarodni aerodrom "Kralj Kalid" u Rijadu, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije.

Foto: Printskrin/Telegram/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Kako je Uprava navela na platformi Iks, jedan napad je bio usmeren na aerodromske objekte, a drugi na avion kompanije "Saudi Arabijan erlajns".

Napadi su prouzrokovali i materijalnu štetu.

Ekipe Hitne pomoći i nadležni organi reagovali su u skladu sa odobrenim procedurama, a uprava nastavlja koordinaciju sa bezbednosnim službama radi procene štete i preduzimanja mera za zaštitu putnika i osoblja, dodaje se u objavi.

Operacije na aerodromu su nastavljene, a vazdušni saobraćaj je vraćen u normalu.

Jemenski Huti saopštili su u četvrtak da su balističkom raketom gađali međunarodni aerodrom u saudijskoj prestonici Rijadu.

(Sputnjik)

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